شخص يحاول اقتحام شقة تايلور سويفت.. وهذا ما حدث!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: ألقت الشرطة الأميركية القبض على رجل حاول اقتحام شقة المغنية تايلور سويفت في جنوب مانهاتن، نيويورك.

وذكر تقرير نشرته صحيفة “بي بي سي” أنه تم القبض على هانكس جونسون البالغ من العمر (52 عاماً) مساء السبت، ووجهت إليه تهمة التسلل إلى داخل العقار دون إذن والتعدي الجنائي، وأطلق سراحه مساء الأحد من دون كفالة.

ووفقاً للدعوى الجنائية المرفوعة ضده، قال جونسون إن “سويفت تعلم أنني قادم إلى منزلها، نحن أصدقاء”.

كما ذكرت صحيفة “ذا ديلي نيوز” الأميركية أن جونسون زعم أنه تواصل مع تايلور سويفت عبر الرسائل المباشرة في حسابها على انستغرام، وأنها تجاوبت معه.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها المغنية البالغة من العمر 31 عاماً حوادث من ذلك النوع، فقد تعرضت في الماضي لحادث اقتحام منزلها على سواحل الولايات المتحدة من قبل مجموعة من المطاردين.

وفي عام 2018، حصلت النجمة على أمر تقييدي ضد رجل حاول دخول منزلها مسلحاً بسكين، كما صدر أمر تقييدي لرجل آخر في ذلك العام، بعد إرسال رسائل هدد فيها باغتصاب وقتل المغنية.

وفي عام 2019، حُكم على رجل ثالث بالسجن ستة أشهر بعد اقتحام شقتها في نيويورك، وفي ذلك الوقت، قالت سويفت إنها بدأت تحمل ضمادات عسكرية في جميع الأوقات، تحسباً لوقوع هجوم.