بعد إثارتها للجدل.. من أين جاءت لزمة “كتع كسح كسل” في “نسل الأغراب”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشف المخرج والمؤلف المصري محمد سامي عن كواليس جملة “كتع كسح كسل” التي قالها الفنان أمير كرارة ضمن أحداث مسلسل “نسل الأغراب” الذي ينافس في دراما رمضان 2021، وذلك بعدما أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال سامي، خلال تصريحات إذاعية: “الجملة التي قالها أمير في المسلسل، هي إحدى كلماتي التي أقولها في كل وقت، وكتبتها ضمن أحداث المسلسل لتوجيهها إلى فئة معينة من الغجر”، موضحاً أنها مكتوبة في المسلسل وليست خروجاً عن النص لأنه لا يحب ذلك في أعماله.

وأشار إلى أنه عندما كتب نص المسلسل وضع شخصيتين رئيسيتين به، وهما “غفران وعساف الغريب”، وكان يجب أن يجسدهما نجمان، موضحاً أنه كان قد تعاقد مع الفنان أحمد السقا لبطولة العمل وتحدث معه بشأن إضافة بطل آخر للعمل بجانبه في المسلسل نظراً لاحتياج العمل.

وأكد أن السقا استقبل اقتراحه بكل ترحاب ولم يرفضه، موضحاً أنهما اتفقا على الفنان أمير كرارة ليكون النجم الآخر في مسلسل “نسل الأغراب”، وهو ما نال استحسان الجمهور من خلال ردود فعله على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما كشف عن غضب المطربة المصرية أنغام بسبب استبعاد أغنيتها من تتر المسلسل، موضحاً: “أنغام كانت ستغني أغنية التتر، وشعرت أن أغنيتها لا تتناسب مع المسلسل لأنه كان يريد للأغنية أن تروي حكاية المسلسل، وهو ما رفضته أنغام”، مؤكداً حبه واحترامه لها.

وكان الفنان أمير كرارة، قد سخر من أحد مشاهد مسلسله “نسل الأغراب”، كما أطلق تحدياً لمتابعيه جائزته “فولو” على إنستغرام.

ونشر كرارة مقطع فيديو يسخر من أحد مشاهده في مسلسل “نسل الأغراب” الذي يجسد خلاله شخصية “غفران الغريب”، يقول فيه: “لأنكم كتع كسح كسل كسلتم حتى أن تبنون منازل”، وهي جملة شهيرة قالها أثناء خطابه لأهل قريته في الحلقة الأولى من المسلسل وأثارت موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق أمير كرارة على الفيديو الساخر الذي نشره على صفحته، مطلقاً تحدي لمتابعيه، قائلاً: “من سيقول هذه الجملة عشر مرات متتالية سوف أتابعه على صفحته”.

مسلسل “نسل الأغراب” بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، ومي عمر، وفردوس عبد الحميد، ودياب، ونجلاء بدر، وإدوارد، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومنة فضالي، ومحمد علاء، ومحمد مهران، ومحمد جمعة.

وتدور أحداث المسلسل حول أحمد السقا “عساف”، وأمير كرارة “غفران”، الشقيقين اللذين ينشب بينهما صراع شديد، ومن بين أهم الأحداث، أن غفران يخطف حبيبة عساف ليتزوجا وهي “جليلة” التي تلعب دورها مي عمر.