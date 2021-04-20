فن ومشاهير

بسبب شخصية الخديوي.. هذا ما طلبته ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تحدث النجم أحمد العوضي عن شخصية “سيف الخديوي” التي تلقى إعجاب آلاف المشاهدين في مسلسل “اللي مالوش كبير” المعروض في موسم رمضان الحالي.

وقال في لقاء ضمن برنامج “ستوديو 9090” إن زوجته النجمة ياسمين عبدالعزيز “عايزاني أكمل حياتي بشخصية سيف الخديوي”… وأضاف: “شخصية الخديوي عاجبة ياسمين وأنا حبيت الشخصية… وقلتلها هشيل الشنب بعد رمضان قالتلي لا.. هنكمل كدا طول حياتنا”.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الكلمات التي علقت في أذهان الجمهور من المسلسل، منها: “يا وحش الكون”، و”على الله حكايتك” و”هدّي دنيتك”…

وعلّق العوضي على شائعات الانفصال التي تنتشر دائماً عنه وعن ياسمين على السوشيال ميديا، قائلاً: “كنا بنتفرج عليها ونضحك”.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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