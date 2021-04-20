نجاحات “لايف ستايلز ستوديوز” تتوالى.. رقم قياسي جديد يضاف إلى رصيد الشركة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: تتوالى نجاحات شركة “لايف ستايلز ستوديوز” مع تحقيق الشركة نموًا مبهرًا على كافة الأصعدة بدءًا من نسب المشاهدة عبر مختلف المنصات الإجتماعية الخاصة بها وصولاً إلى إنتاجات فنية مكثفة وصلت الى 19 عملاً غنائيًا مصورًا لنخبة من النجوم العرب منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم.

وحققت “لايف ستايلز ستوديوز” نجاحًا كبيرًا على صعيد الأرقام حيث تخطت القناة الرسمية للشركة بموقع “يوتيوب” حاجز الـ400 مليون مشاهدة، وذلك بعد تخطيها مؤخرًا حاجز المليون مشترك.

وفي هذه المناسبة، كتبت صفحة الشركة الرسمية بموقع “إنستغرام”: “بمتابعتكم ومحبتكم نتجاوز ٤٠٠ مليون مشاهدة بحسابنا على اليوتيوب”.

ويأتي هذا النجاح الكبير الذي تحصده “لايف ستايلز ستويديوز” مستحقًا، لشركة الإنتاج الرائدة في عالم صناعة الموسيقى، بعد أن أثبتت في الأعوام الأخيرة الماضية أنها الشركة الأولى إنتاجياً في الوطن العربي نظرًا لعدد الأعمال التي انتجتها والأسماء التي تعاقدت معها وتميُز الأعمال التي نفذتها حتى اليوم.

نفيد بالذكر أن شركة “لايف ستايلز ستوديوز” تستعد لطرح عدد ضخم من الأعمال الغنائية المصورة بدءاً من عيد الفطر السعيد.