إلهام شاهين: لدي عقدة من الرجال لأنهم يحبون "القطة الهادية وأنا شرسة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الفنانة إلهام شاهين، أن الرجل سبب الكثير من المشاكل في الحياة الزوجية، وأن أي مشكلة تتعرض لها المرأة في الحياة تكون بسبب الرجل.

وأضافت "شاهين"، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" المصرية: "الست عايزة تكسب الراجل وتكون رومانسية معاه، وكل التجارب العاطفية التي خضتها سببت لي عقدة من الرجال".





وتابعت: "الرجالة عايزة القطة الهادية وأنا شرسة ومعنديش تفاهم، واستسلمت لمرة واحدة وعشت قصة حب لكنها لم تكتمل".

وأشارت إلهام شاهين، إلى أنها انتصرت في معركتها مع الإخوان وعلاقتها مع الدول التي احتوت الإخوان، قائلة: "الدول التي احتوت الاخوان لم تتعامل بشكل طيب، ومحدش هيطيق أي فنان إخواني لو رجع مصر".