Netflix تعلن عن إنتاج المسلسل الأصلي The Sound of Magic

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: أكّدت منصة Netflix على إنتاج المسلسل الأصلي The Sound of Magic، المقتبس من القصّة الرقميّة المصوّرة الشهيرة Annarasumanara، وهو من إخراج "كيم سونغ يون".

The Sound of Magic هي دراما مؤثّرة عن "يون آه يي"، الفتاة التي كبُرت بسرعة، و"ريول" الساحر الغامض الذي وبالرغم من أنه كَبُر إلا أنه يريد أن يظلّ طفلًا.

The Sound of Magic هو من إخراج "كيم سونغ يون" الذي تجلّت مهاراته الرائعة في السرد القصصي عبر المسلسل الشهير Itaewon Class. وسيتعاون مرّة أخرى مع الكاتب "كيم مين جيونغ" الذي عمل معه في مسلسل "حبّ تحت القمر".

تمّ تأكيد طاقم تمثيل المسلسل المكوّن من كوكبة لامعة من النجوم، في طليعتها "جي تشانغ ووك" و"تشوي سونغ إيون" و"هوانغ إن يوب".

يلعب "جي تشانغ ووك" دور "ريول" الساحر الغامض الذي يعيش في مدينة ملاهٍ مهجورة. وقد أدّى "جي" مؤخّرًا دورًا في "نوبة حب في المدينة" الذي تولّت Netflix توزيعه عالميًا إلى الجمهور. وقد فُتن جمهور الفنّ الكوري بأدواره في مختلف التصنيفات الفنية (Backstreet Rookie، و"المعالج")، فأصبح بذلك أحد نجوم الموجة الكورية "الهاليو". سيوازن "جي" في دوره بمهارة بين البراءة الطفولية والشخصية المنعزلة التي يتّسم بها "ريول".

يعرض حاليًا العمل الدرامي "ما وراء الشر" مهارات تمثيل "تشوي سونغ إيون" التي عملت عليها بدأب، ومن المقرّر أن تلعب "تشوي" دور "يون آه يي" إلى جانب "جي تشانغ ووك". وفي الآونة الأخيرة، أصبح يُشار إلى "تشوي سونغ إيون" بالبنان كوجه جديد مميّز، بعد الدور الذي لعبته في دراما SF8: Joan's Galaxy، وفيلم "الشركة الناشئة" في 2019. وتتشوّق الجماهير لرؤية مهاراتها في تجسيد شخصية "يون آه يي"، الفتاة التي تُعاني من صعوبات حياتها القاسية، لكنها تبدأ بالعيش في عالم يتجاوز حدود خيالها بعدما تلتقي بـ"ريول" الغامض.

في حين سيلعب النجم الصاعد "هوانغ إن يوب" دور "نا إيل دوينغ" زميل "يون آه يي" في المدرسة. جسّد "هوانغ" شخصيات ساحرة ووسيمة في True Beauty، و18 Again ، وThe Tale of Nokdu. ، لكنها كانت مختلفة عن بعضها تمامًا. وتُجسّد شخصية "نا إيل دوينغ" التي يلعبها طالبًا لامعًا يفتقر إلى مهارات التواصل مع الآخرين، وتتغيّر حياته تدريجيًا حين تُعرّفه "يون آه يي" و"ريول" على عالم فاتن مليء بالسحر.

سيُعرَض المسلسل في أكثر من 190 دولة حصريًّا على Netflix.