نتفليكس تعلن عن إنتاج موسم ثاني من مسلسل "Ginny & Georgia"

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"الخليج 365" من بيروت: بعد نجاح الموسم الأول من مسلسل Ginny & Georgia على Netflix قررت المنصة العالمية تجديده لموسم.

اختارت أكثر من 52 مليون أسرة مشاهدة المسلسل الذي يدور حول علاقة ابنة مراهقة بوالدتها في أول 28 يومًا من عرضه. كما نجحت السلسلة في الوصول قائمة أفضل 10 أعمال في 87 دولة حول العالم، واحتلت المرتبة الأولى في 46 دولة، بما في ذلك أستراليا والبرازيل وكينيا والولايات المتحدة.

سيضم الموسم الجديد 10 حلقات جديدة كليًا مدتها 60 دقيقة.

تم عرض الموسم الأول من Ginny & Georgia لأول مرة في 24 فبراير 2021 على Netflix ، وصوّر علاقة معقدة بين الأم وابنتها، فغالبًا ما تشعر جيني ميلر (أنتونيا جينتري) البالغة من العمر خمسة عشر عامًا بالغضب والإرتباك لأنها لا ترقى إلى مستوى والدتها البالغة من العمر ثلاثين عامًا، جورجيا ميلر (بريان هاوي) الجذابة والتي لا تقاوم. جيني قضت سنوات نشأتها في التنقل مع والدتها، لذا تحاول تريد جورجيا بشدة ترسيخ جذورها في نيو إنجلاند الخلابة، وإعطاء عائلتها شيئًا لم يسبق له مثيل ... حياة طبيعية.

لكن ماضي جورجيا يتبعها لتهديدها هي وعائلتها.

الموسم الأول من بطولة بريان هاوي (جورجيا) ، أنطونيا جينتري (جيني) ، ديزل لا توراكا (أوستن) ، جينيفر روبرتسون (إلين) ، فيليكس مالارد (ماركوس) ، سارة ويسغلاس (ماكسين) ، سكوت بورتر (عمدة بول راندولف) وريموند أبلاك. (جو).

يتم بث Ginny & Georgia حاليًا في جميع أنحاء العالم ، فقط على Netflix.