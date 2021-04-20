ياسمين عبد العزيز معجبة بشخصية وشارب الخديوي وتطالب زوجها بالإحتفاظ به

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"الخليج 365": كشف الفنان المصري أحمد العوضي عن إعجاب زوجته الممثلة ياسمين عبد العزيز بشخصية "سيف الخديوي" مؤكداً أنها طلبت منه أن يتعامل معها في الفترة القادمة بنفس طريقته في الكلام وطلبت منه الاحتفاظ بشاربه.

وتابع أنه "اختار شخصية الخديوي لأنها جديدة عليه ولم يتم تقديمها بهذا الشكل في أي عمل فني سابقا"، لافتا إلى أنه "اخترع العبارات الشهيرة التي احتلت ترند مواقع التواصل الاجتماعي".

كما رد للمرة الأولى على شائعات انفصاله عن زوجته، مؤكداً أنهما يتصفحان هذه الشائعات يومياً ويسخران منها.

وقال العوضي، في أول ظهور له في رمضان، من خلال برنامج "ستوديو9090"، "من يكلف نفسه بترويج هذه الشائعات ظنا أنه سيغضبنا، لا يعلم أن كان أحد أسباب سعادتنا".

يشار إلى أن مسلسل "اللي مالوش كبير" يشهد على أول لقاء فني بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز بعد زواجهما العام الماضي، ويشاركهما بطولته خالد الصاوي ودينا فؤاد وخالد سرحان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسمين ومن إخراج مصطفى فكري.

ويجسد أحمد العوضي في أحداث "اللي مالوش كبير" دور القبضاي "سيف الخديوي"، بينما تلعب ياسمين عبد العزيز دور "غزل" زوجة ملياردير ورجل أعمال (خالد الصاوي) يقوم بضربها وإهانتها، ما جعلها ترغب في الطلاق منه.