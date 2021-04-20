شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المنتجة لفيلم Downton Abbey تبدأ العمل على جزء ثانى يطرح هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Focus Features بدء العمل على جزء ثانى من فيلم Downton Abbey ، على أن يكون الجزء الجديد تكملة للعمل الذى طرح في خلال عام 2019، والذي كان في الأصل تكملة لأحداث السلسلة التليفزيونية التي طرحت في الفترة بين 2011، وإلى 2016، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvfanatic".

ومن المقرر أن يطرح الجزء الثانى من فيلم Downton Abbey، خلال فترة عيد الميلاد في العام الجارى 2021، على أن ينضم أربعة وجوه جديد للفيلم الجديد، وهم هيو دانسي، ولورا هادوك، وناتالي باي، ودومينيك ويست.

ومن المقرر بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم Downton Abbey، في خلال الفترة المقبلة، مع عودة جميع أطقم الممثلين الأصليين، ومن المتوقع أن تصل تكلفة الميزانية بين 13 إلى 20 مليون دولار.

وكان قد حصل فيلم Downton Abbey على تقييم وصل إلى 7.8 على موقع Imdb، وعلى تقييم 96% من على موقع "Rotten Tomatoes".

الفيلم الجديد مستوحى من المسلسل التليفزيونى الذى يحمل نفس الاسم Downton Abbey ويدور في عشرينيات القرن الماضى، يروى قصة عائلة كراولى، المالك الثرى لما يشبه الفندق فى الريف الإنجليزى فى أوائل القرن العشرين، ويتفاجأ بزيارة من الملك والملكة، حيث يقيمان في ذلك الفندق.

فيلم "Downton Abbey" من إخراج ميشال إنجلر، ويشارك فى بطولته ميشال دوكري وألن ليتش وعدد هائل من النجوم من أبرزهم اليزابيث ماكوفرن وماجى سميث وجوان فروجات وغيرهم.