شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يسرى يحيى ذكرى رحيل والده:"لا الوقت بيعدى ولا الوجع بيقل"..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان محمد يسرى، الذكرى السادسة لرحيل والده الفنان الكبير الراحل إبراهيم يسرى، التى تحل اليوم 20 أبريل وهو نفس يوم ميلاده، معربا عن اشتياقه له وكان يتمنى وجوده الآن لمشاهدة نجاحاته، داعيا الله له بالرحمة والمغفرة.



محمد إبراهيم يسرى مع والده الراحل

ونشر يسرى، صورة فى طفولته مع والده الفنان الراحل، عبر حسابه على فيس بوك، صحبها بتعليق: "الوقت مابيعديش من غيرك يا هيما، عدى 6 سنين بس حاسسهم عمر من غيرك، كان نفسى أوى تبقى موجود معانا وتشوف كل خطوة بناخدها فى حياتنا، كان نفسى أفرحك يا حبيبى، والله أدفع عمرى كله وأشوف ضحكتك تانى، صوت المفاتيح وأنت راجع من التصوير، ابتسامتك وأنت داخل عليا الأوضة وبتقولى من غير أى مناسبة أنا بحبك أوى يا حبيبى".

وتابع يسرى: "اللى مصبرنى انى عارف إنك عند ربنا وإنك أكيد حاسس بينا وإنى إن شاء الله هشوفك قريب يا حبيبى، بس الوقت مبيعديش يا هيما، لا الوقت بيعدى ولا الوجع بيقل... ربنا يرحمك يا حبيبى وكل سنة وأنت طيب ومبسوط فى جنة ربنا يا رب.. نسألكم الدعاء".





وتحل اليوم الثلاثاء، 20 إبريل ذكرى ميلاد وفاة الفنان إبراهيم يسرى الذى رحل عن عالمنا فى عام 2015 أثر هبوط حاد فى الدورة الدموية عن عمر 65 عاماً، حيث أن تاريخ ميلاده هو نفس تاريخ وفاته، بدأ حياته الفنية بعد حصوله على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية 1975، وانضم إلى مسرح الطليعة، ثم اتجه إلى التليفزيون فى بداية الثمانينات.



محمد إبراهيم يسرى

شارك إبراهيم يسرى فى العديد من المسلسلات خلال فترة الثمانينات منها "أهلاً بالسكان"، "الشهد والدموع"، ثم عمل بعدها بالسينما حيث كانت أول أفلامه "البريء والمشنقة" عام 1986، ثم شارك فى بعض الأعمال التى تعد من أهم الاعمال التليفزيونية فى مصر والوطن العربى، مثل "ليالى الحلمية"، "ضمير أبلة حكمت"، "عصفور النار"، "رحلة السيد أبو العلا البشرى"، "المال والبنون" والذى جسد فيه أشهر أدواره "فهمى فراويلة"، و"الليل وآخره".



الفنان محمد إبراهيم يسرى

اتخد ابنه طريق الفن أيضاً، ويعد من أبرز الفنانين الشباب الموهوبين الموجودين على الساحة حالياً وهو محمد يسرى، والذى قدم عدة أعمال منها مسلسل الداعية وسيرة حب وبين عالمين، ويشارك حالياً فى مسلسل "نجيب زاهى زركش" مع النجم الكبير يحيى الفخرانى والذى يعرض على قناتى ON وdmc.