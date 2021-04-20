شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة هدى تعلن إصابتها بفيروس كورونا : "ادعولى أول يوم عزل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة هدى علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك عن إصابتها بفيروس كورونا وحذرت من تواصل معها فى الفترة الأخيرة.

المطربة هدى قدمت منذ أيام قليلة دعاء خاص لشهر رمضان كما تستعد بعد الشفاء لتسجيل أغنية جديدة بعنوان "كسر عين"، من كلمات صلاح مندى، وألحان هاني فاروق، وتوزيع الموسيقي إسلام شيتوس، ومن المقرر أن يتم تسجلها بعد شفائها

وسجلت هدى مؤخرا أغنيتن هما "قمر القمرات"، من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان أحمد البرازيلى، والموزع الموسيقي زووم، والثانية "لوحدى"، من كلمات عماد عبيد، وألحان هانى فاروق، وتوزيع الموسيقي محمد هارون، على أن تطرحهما خلال الفترة المقبلة.



حساب المطربة هدى

وكانت آخر أعمال هدى أغنية جديدة تحمل اسم "طقى موتى" جمعتها بالمطربة نجوان فى أول عمل يجمع بينهما، من كلمات محسن الشبراوى، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس

يذكرأن هدى بدأت مشوارها الفنى عام 2000، حيث كان أول ألبوم لها بعنوان "آه منك"، وقامت بتصوير أغنية "أنا بين نارين"، التى كانت "وش السعد" عليها وشهادة ميلادها الغنائية، وخاضت هدى تجربة التمثيل فى السينما من خلال فيلم "الزمهلاوية"، وقامت فيه بعمل دويتو مشترك مع المطرب ريكو، كما شاركت بغناء بعض الأغانى داخل سياق الدراما مثل أغنيتى "أنا من جبل"و"روحى روحى" من مسلسل "مزاج الخير".