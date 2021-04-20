شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى فى صورة مع يسرا اللوزى.. ويعلق "الجميلة قلبا وقالبا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم أحمد الفيشاوى جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة تجمعه بالفنانة يسرا اللوزى وهما يرتديان ملابس رياضية، وعلق على الصورة قائلا "النهاردة يوم جميل، قابلت النجمة يسرا اللوزى الجميلة قلبا وقالبا".

وبدأ الفنان أحمد الفيشاوى شهر مارس الماضى في تصوير فيلمه الجديد "ريتسا"، ويقدم من خلال هذا الفيلم شخصية جديدة ومختلفة لشاب اسمه "مالك"، ويعتمد فيها على تغيير بعض ملامح شكله، كما يشهد هذا العمل عودة قوية للنجم الكبير محمود حميدة للسينما، حيث يغير دوره محور أحداث العمل، واكتملت قائمة أبطال الفيلم مؤخرا بانضمام الفنان المصرى العالمى أمير المصرى إلى أسرة العمل.



أحمد الفيشاوى ويسرا اللوزى

فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة وإخراج محمد بكير، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، ومحمود حميدة، وعائشة بن أحمد، ومي الغيطي، ومريم الخشت، نورايهاب، ومن المقرر تصويره فى الإسكندرية وأكثر من مدينة ساحلية أخرى نظراً لطبيعة الأحداث التي تعتمد على 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بينها.

وقد طرح النجم أحمد الفيشاوي مؤخرا أغنية تحمل اسم "نمبر 2"، على موقع الفيديوهات يوتيوب، وقام بغنائها على طريقة الراب، وظهر في الكليب مطرب المهرجانات حمو بيكا "موديل" دون غناء، والأغنية من كلمات "تى"، وتوزيع وزة.