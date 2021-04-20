شكرا لقرائتكم خبر عن جمل ومشاهد خطفت انتباه الجمهور فى الأسبوع الأول من دراما رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذت عدد من المشاهد والجمل التى جاءت ضمن أحداث مسلسلات رمضان على اهتمام الجمهور وصفحات السوشيال ميديا خلال الأسبوع الأول من الشهر الكريم، حيث تم تداول هذه المشاهد بكثافة على صفحات الفيس بوك وانستجرام، سواء كانت بسبب حس فكاهى خاص ومميز، أو تضمنها أحداث مؤثرة في العمل، كما أنها سريعة التعلق في الأذهان، أو بها جل علقت فى الأزهان ويتم ترديدها، ولعل أبرز هذه الجمل والمشاهد.

جملة على الله حكايتك ياست فى اللى مالوش كبير

جملة كررها أحمد العوضى عدة مرات خلال أحداث الحلقات مسلسل "اللى مالوش كبير"، وأطلقها العوضى لأول مرة عند لقاء "الخديوى" - الشخصية التى يجسدها - الأول بـ"غزل" الشخصية النجمة ياسمين عبد العزيز، عندما كانت سيارتها تعوق سيارته، فدخل معها في مشاجرة وكسر لها السيارة، وبعد عرض هذا المشد تم تداول هذه الجملة بكثافة على صفحات السوشيال ميديا.



اللى مالوش كبير

مشهد اجتماع الأصدقاء الأربعة فى القاهرة كابول

مشهد في مسلسل "القاهرة كابول" جمع بين الأصدقاء الأربعة خالد الصاوى وطارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وأحمد رزق، يتسامرون ويضحكون برغم أن كلا منهما أصبح له توجه وفى موقع مختلف، فأحدهما مخرج والآخر إعلامى والثالث ضابط والرابع ملتحى وينتمى لجماعة متأسلمة وهى جماعة القاعدة، وبدأ كلا منهم بالكشف عما يدور في ذهنه، وهو من المشاهد التى شهدت تفاعلا كبيرا من الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعى وأشاد به الجميع.



مشهد اجتماع الاصدقاء الاربعة فى القاهرة كابول جملة كتع كسح كسل فى مسلسل نسل الأغراب في مشهد جمع بين النجم أمير كرارة والغجر والتي كانت منهم والدته وبينهم خالته ويجمعهم في أرضه، هدد بالقتل لكل من يقف في طريقه، وتحدث عن كسل الغجر في بناء بيوت ليعيشوا فيها بعد أن أعطاهم أرض كاملة لهم، وانتشر المشهد بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه الجمهور، حتى أن أمير كرارة مازح جمهوره بأن من يستطيع تكرار هذه الجملة 10 مرات سيقوم بمتابعته على موقع إنستجرام.



أمير كرارة فى نسل الاغراب

مشهد استشهاد اللواء محمد جبر فى الاختيار 2

في مشهد مؤثر من مسلسل "الاختيار 2" أبدع الفنان أشرف عبد الباقى في تجسيد شخصية الشهيد اللواء محمد جبر، مأمور قسم شرطة كرداسة، الذي استُشهد على يد العناصرالإرهابية المسلحة التي اقتحمت القسم يوم فض اعتصام رابعة، حيث قال للضباط "غيروا هدومكوا احنا المقصودين"



اشرف عبد الباقى فى دور اللواء محمد جبر

مشهد استخدام النحل في القتل فى لعبة نيوتن

خلال أحداث مسلسل "لعبة نيوتن" وفى الحلقة الرابعة، قام الفنان محمد ممدوح في مشهد غريب بالانتقام من شخص حرق له المنحل الخاص به ويعاديه بلا أي أسباب، بطريقة غيرمتوقعة وهى إلقاء غذاء النحل على وجهه، وهو ما جعل النحل يتكاثر عليه حتى قتله، وظهرت هذه الطريقة غريبة بعض الشئ على المشاهد.