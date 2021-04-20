شكرا لقرائتكم خبر عن فين ديزل يتعاقد مع Universal للمشاركة فى إنتاج وبطولة فيلم Em Robots والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النجم العالمي فين ديزل حلبة التمثيل في فيلم جديد، حيث تعاقد النجم مع Universal Pictures و Mattel Films، ووقع ديزل ، 53 عامًا، على بطولة وإنتاج فيلم Rock 'Em Sock' Em Robots المستوحاة من لعبة تحمل نفس الاسم وذلك من خلال شركته One Race Films ، وفقًا لبيان صحفي، أصدر من قبل الشركتين.



Em Robots



فين ديزل

وحسب البيان لم يتم التعاقد حتي الآن مع مخرج الفيلم على الرغم أن رايان إنجل كتب السيناريو، الذي تدور أحداثه حول أب وابنه يشكلان رابطة لعمل آلة حرب متقدمة".

تم إطلاق لعبة Rock 'Em Sock' Em Robots لأول مرة عام 1966، وكانت عنصرًا أساسيًا في ثقافة البوب ​​منذ ذلك الحين، وكانت اللعبة مستوحاة من لعبة أركيد للملاكمة والتي حرضت فيها Red Rocker ضد Blue Bomber في معركة لطرد منافسه.

وتسببت جائحة فيروس كورونا فى تأخير إصدار F9 آخر فيلم من Fast & Furious لأكثرمن عام، لكن المقطع الدعائي الأخير يشير إلى أنه سيكون أكثر من ما يستحق الانتظار.

فين ديزل

ففي التريللر الدعائي عاد فان ديزل للمعركة من أجل عائلته وحريته في الدفعة التاسعة من سلسلة Fast & Furious ، بينما ظهر جون سينا ​​لأول مرة بصفته شقيق دومينيك توريتو المفقود منذ فترة طويلة .

وكان النجم العالمى جون سينا، قد حرص على إشعال حماس جمهوره ومتابعيه بصورة بوستر Fast & Furious 9، وجاء البوستر الذى طرحه "سينا"، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، عبارة عن جانب من المطاردات التي اشتهرت بها السلسلة، حيث يظهر سيارة وهى تطير من فوق سطح الأرض بينما تلاحقها طائرة هليكوبتر مقاتلة.

يأتى هذا فيما حرص النجم العالمي فان ديزل - فى وقت سابق - على مشاركة جمهوره ومتابعيه بمقطع فيديو مجمع للكثير من اللقطات التي جمعته في الأجزاء السابقة من سلسلة الأكشن Fast & Furious، قبل عرض الجزء التاسع من السلسلة الشهيرة، ونشر فان ديزل، مقطع الفيديو الذي ضم عددا من المشاهد التي جمعته مع العائلة عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ليستعيد ذكريات الأجزاء السابقة، مع إضافة مشهد عناق مع النجم العالمي الراحل بول ووكر.

وتحدث نجمFast & Furious فان ديزل عن الجزء الـ9 المرتقب، وسُئل عن شائعات مشاهد الفضاء، لكن يبدو أن النجم سعد بانتشار تلك الأخبار، حيث إنه لم يؤكدها ولم ينفيها حسبما نشر موقع digitalspy، قائلا: "جاستن هو أحد هؤلاء المخرجين الذين يفكرون خارج الصندوق وسيلعب مع كل ما يمكن إدراجه في القصة"، مضيفاً :"ترى الكثير في المقطع الدعائي، لكنك لم تر أي شيء بعد وهذا مثير، هناك الكثير".

وكشفت بعض التقارير الأجنبية أن الشركة العالمية المنتجة للفيلم، تخطط لإنهاء سلسلة أفلام Fast & Furious بعد الجزء الحادي العشر، بمشاركة النجم العالمي فان ديزل حتي نهاية الأحداث التي سيعلن عنها فيما بعد.