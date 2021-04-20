شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل WandaVision و Emily in Paris يقودان ترشيحات MTV.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت الدراما والتليفزيون، على قائمة المرشحين لجوائز MTV Movie & TV لعام 2021، المقرر لها العودة في شهر مايو المقبل، بعد توقفها العام الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا، التي أثرت بشكل كبير على صناعة السينما والدراما في جميع انحاء العالم.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن مسلسل WandaVision و Emily in Paris، سيطرا على قائمة ترشيحات العام الجديد، فمسلسل WandaVision نجح في حصد خمسة ترشيحات كأفضل عرض وأفضل أداء وافضل ممثلة وأفضل ممثل وأفضل ممثل مشاهد وأفضل تصوير قتالي.

وحصلت أغنية "Emily In Paris" على أربعة ترشيحات، وربحت أفلام The Mandalorian و Borat Subsequent على ترشيحات في عالم السينما، الذى ينافس بعدد قليل هذا العام بسبب غلق دور العرض السينمائي بشكل كامل لمواجهة الفيروس القاتل على مدار العام الماضي، وهو ما منع الكثيرين من طرح أفلامهم لذلك سيطرت فئة الدراما على الترشيحات هذا العام.

تدورأحداث Emily in Paris (ليلي كولينز)، حول مديرة تسويق طموحة في العشرين من عمرها من شيكاجو، حصلت بشكل غير متوقع على وظيفة في باريس عندما استحوذت شركتها على شركة فرنسية للتسويق الفاخر، تم تكليفها بتجديد استراتيجيتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، وتشرع في حياة جديدة في باريس مليئة بالمغامرات والتحديات، وهي تتنافس في الفوز على زملائها في العمل، وتكوين صداقات، والتنقل في العلاقات الرومانسية الجديدة.