شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تمازح جمهور ها: كل اللى نازل سف عليا عادى والمسامح كريم " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازحت النجمة نيللى كريم، جمهورها بعد إفاقتها من الغيبوبة فى الحلقة السابعة من مسلسلها " ضد الكسر"، وكتبت نيللى عبر حسابها على فيس بوك، قائلة:"كل ده حصل و أنا فى الغيبوبة ياااا" إشارة منها إلى الأحداث التى وقعت، وبعد ذلك حرصت نيللى كريم، الرد على منتقديها، قائلة:" دمك كلكم خفيف الصراحة، حتى إلى مش بيحبوني و نازلين سف عليا عادى باردوا المسامح كريم بس الأغلبية الحمد الله ناس عسل".

وشهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "ضد الكسر"، إفاقة سلمى - نيللى كريم من الغيبوبة، بعد ما تم القبض على محمد فراج بشكل رسمى بعد العديد من الأدلة التى أقامتها النيابة ومنها الرسائل التي تبلغه أن سلمى - نيللى كريم تخونه، لذا بدأ رئيس المباحث يشك أن هناك علاقة بين سلمي وصلاح وقام زوجها كريم - محمد فراج بكشفها لذلك حاول قتلها .

وذهب صلاح للنيابة لكى يروى أنه كان متواجد بالفعل ولكن لم يقم بقتلها وكشف عن علاقته بتارا عماد - ملك شقيقة سلمى وأنه لديه ابن منها، وسبب وجوده فى فيلا سلمى - نيللى كريم لكى يطلب حقه وابنه من سلمى، وأكد أن وقت وقوع الجريمة كان مع ملك - تارا عماد.

وذهب وكيل النيابة هانى - هشام اسماعيل ليأخذ أقوال ملك بشكل سرى وودى لحساسية الامر دون علم زوجها ألا أنها أنكرت معرفتها لصلاح - مصطفى درويش، فاكد لها هشام اسماعيل أنه سيضطر أن يستدعيها بسكل رسمى فى النيابة.

ويشارك في بطولة "ضد الكسر بجانب الفنانة نيللي كريم، الفنان محمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.