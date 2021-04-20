دينا الشربيني: بخاف من الوقت.. والتمثيل بيسرق العمر (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحدثت الفنانة دينا الشربيني عن العديد من الأمور المتعلقة بحياتها الشخصية والفنية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المنبه"، المذاع على راديو "النيل".

ونستعرض في السطور التالية أبرز تصريحات دينا الشربيني خلال المداخلة:

- قالت دينا الشربيني، إنها تخاف من الوقت: "بخاف من الوقت جدا لأن الشغلانة دي بتسرق الوقت والعمر، دايما بحاول أفوق نفسي علشان الوقت ميسرقنيش، بس غصب عني بدخل في حاجة تقعد 6 شهور وبعدها حاجة وتلاقي السنين بتعدي".

- وأكدت أنها تحمد الله دائما على كل شيء حتى لو هذا الشيء يزعجها في الوقت الراهن، لكن تقول دائما أن الله يأتي بكل خير والأفضل سيأتي، وهذا على مستوى حياتها الشخصية والعملية.

- وقالت إنها لم تستغل أي خطوة وتقول إن ذلك الوقت وقتها، موضحة أنها دائما تتأنى وتقول لنفسها: "أنا في حاجات كتير لسه معملتهاش" لأنها تشعر دائما بالمسؤولية.

- وتحدثت دينا الشربيني عن عصبيتها، مؤكدة أنها حينما تفقد عصبيتها تعتذر للجميع وهو ما يظهرها بدون شخصية.

وتشارك دينا الشربيني في الموسم الدرامي الرمضاني 2021، من خلال مسلسل "قصر النيل" بطولة ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.