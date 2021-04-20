المسلسلات التونسية لشهر رمضان 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أبريل 2021 05:34 مساءً - على خلاف الأعوام الماضية أنهى صناّع الدراما في تونس تصوير أعمالهم الرمضانيّة بشكل مبكّر هذه السنة تحسبّاً لأيّ طارئ قد يعيقهم كما حدث الموسم الماضي خاصّة في ظلّ تواصل انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وكانت أعمال عديدة ألغيت أو أجّلت السنة الماضية بسبب الاجراءات الصحيّة الوقائيّة التي فرضتها السلطات آنذاك.



وعلى غرار السنوات الأخيرة راهنت أغلب القنوات التلفزيونيّة على أسماء كبيرة أملاً في أن تشدّ المشاهد في ظلّ منافسة شديدة على كسبه خاصّة وأنّ التونسي صار يفضّل مشاهدة القنوات المحليّة بدرجة أولى في شهر رمضان.

ومثل المواسم الماضية تفوّقت الأعمال الكوميديّة من حيث الكمّ على الأعمال الدراميّة إذ لا يجازف صنّاع الدراما بإنتاجها نظراً لارتفاع ميزانيتها.





فوندو

مشهد من كواليس مسلسل الفوندو



تُراهن قناة "الحوار التونسي" على مسلسل "فوندو" للمخرجة سوسن الجمني ،التّي سبق لها أن أخرجت الموسم الماضي الجزء الخامس من مسلسل "أولاد مفيدة" بعد أن تعذّر على مخرجه الأصلي سامي الفهري استكماله بسبب مكوثه في السجن.

ويعرض مسلسل "فوندو" مباشرة بعد الافطار وهو يتكوّن من 20 حلقة، ويروي قصّة "برهان" الطفل الذي دخل السجن ظلماً وهناك قضى عقوبة مدّتها 20 سنة،وفور خروجه من السجن تبدأ رحلة بحثه عن الحقيقة لإثبات براءته.

ويقوم ببطولته كلّ من كمال التواتي وسهير بن عمارة وياسين بن قمرة ونضال السعدي.

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أولاد الغول

مشهد من مسلسل أولاد الغول



يبثّ مسلسل "أولاد الغول" على قناة"التاسعة "ويتكوّن من ثلاثين حلقة، وهو من إخراج مراد بالشيخ والنص لرفيقة بوجدي.

ويروي العمل قصّة عائلة الغول، وهي من الأثرياء وتتكوّن من ثلاثة أبناء شرعيين وابن غير شرعي من علاقة غراميّة للأب "الغول"، حيث تتشابك الأحداث وتتداخل في علاقات معقدّة للأبناء مع بعضهم البعض وعلاقتهم بأبيهم، ودور الأم المحوري في إدارة الأحداث وتطوّرها.

والعمل من بطولة فتحي الهداوي ووحيدة الدريدي ومرام بن عزيزة وبلال البريكي وسارة الحناشي وفارس الأندلسي وحلمي الدريدي .

ويعرض العمل مباشرة بعد الافطار ليكون بذلك منافساً جديّاً لمسلسل ''فوندو".

وأما تيتر العمل فهو من أداء الفنان صابر الرباعي و كلمات سمير عبد الله وموسيقى كريم الطرابلسي وهذه المرّة الثانية التي يقوم فيها الفنان صابر الرباعي بغناء تيتر مسلسل تونسي وسبق له أن غنّى تيتر مسلسل "صيد الريم" ولاقت الأغنية نجاحاً كبيراً.

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مشاعر

مشهد من مسلسل مشاعر



بعد أن استحال استكمال تصويره السنة الماضية بسبب جائحة كورونا، وبعد نجاح الجزء الأوّل منه في رمضان 2019 يعود فريق مسلسل "مشاعر" لمصافحة الجمهور التونسي والجزائري في جزء ثان سيبثّ على تلفزيون "قرطاج +" وقناة النهار الجزائريّة.

ومسلسل "مشاعر" هو عمل تونسي جزائري مشترك وتدور قصّته حول حكاية "زهرة" الفتاة الجزائريّة التي أجبرتها عائلتها على الزواج من شابّ لا تحبّه فتقرّر الهروب من الجزائر إلى تونس، أين تتعرّف على "طاهر" رجل الأعمال المتزوّج الذي يساعدها على الاستقرار في تونس، لتتطوّر الأحداث بعد ذلك بمقتل زوجها.

والعمل من بطولة نخبة من الممثلين التونسيين على غرار هشام رستم وسامية رحيّم وأحمد الأندلسي ومحمد بن مراد وريم الرياحي، فيما يحضر من الجزائر كلّ من حسّان كشّاش وسارة لعلامة وعادل الشيخ

ويعرض المسلسل أيضاً في النصف الأوّل من شهر رمضان في فترة ما بعد الافطار.

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الحرقة

مشهد من كواليس مسلسل الحرقة



سيعرض مسلسل "الحرقة" في النصف الأوّل من شهر رمضان على القناة الوطنية الأولى، وهو مسلسل درامي كان من المفترض عرضه في رمضان 2020 غير أنّه و بسبب جائحة كورونا لم يتمكن فريق التصوير من استكمال بقيّة حلقاته مما دفع الجهة المنتجة إلى تأجيل عرضه لرمضان الحالي .

ويعتبر مسلسل "الحرقة "من أضخم الأعمال التونسيّة لهذا الموسم من حيث كلفة الانتاج ويعود سبب ذلك إلى أنّ حوالي ثلثي مشاهده صوّرت بالبحر.

والعمل الذي كتبه عماد الدين حكيم ويخرجه الأسعد الوسلاتي يتتبّع أثر مراكب الموت التي تحمل على متنها تونسيين وأفارقة في رحلات مجهولة المصير نحو الضفّة الأخرى من المتوسط أملاً في تحقيق غد أفضل ينتشلهم من الحرمان والخصاصة، غير أنّ الموت كان في انتظار أغلبهم ولم ينج منهم الاّ القليل.

و"الحرقة" من بطولة وجيهة الجندوبي ورياض حمدي ومالك بن سعد ومريم بن حسن وحكيم مسعودي ومحمد حسين قريع ومهذب الرميلي وريم حمروني، كما ستكون للممثّلة التونسيّة المقيمة في مصر عائشة بن أحمد مشاركة هامّة في هذا العمل الذي أعادها إلى الدراما التونسيّة بعد نحو تسع سنوات من الغياب ،وتجسّد عائشة دور أمّ عزباء أجبرها رفض المجتمع لها ولطفلها على البحث عن مكان تستطيع أن تعيش فيه بسلام بعيداً عن نظرات التجريم التي تلاحقها في بلادها.

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كان يا ماكانش

كان يا ماكانش



بعد نجاحه الكبير في مسلسل "نوبة" خلال الموسمين الماضين يعود المخرج عبد الحميد بوشناق هذه السنة لملاقاة الجمهور التونسي من خلال مسلسل "كان يا ماكانش" في كتابة مشتركة مع حاتم بالحاج وعزيز الجبالي، والمسلسل من إنتاج التلفزة التونسية .

ويقول صنّاع العمل إنّه مسلسل موجّه لكلّ أفراد العائلة التونسية.

وسيبثّ ضمن برمجة القناة الوطنية الأولى في النصف الأول من شهر رمضان.

ويتناول المسلسل وضع تونس قبل ثلاثة آلاف سنة، ويشارك في بطولته كلّ من عزيز الجبالي وعبد الحميد قياس وشوقي بوقلية ومنجي العوني.

هذا وقدم تيتر المسلسل بصوت الفنّان الكبير لطفي بوشناق والد المخرج عبد الحميد بوشناق في لقاء غير مسبوق مع مغنّي الرّاب A.L.A بكلمات للشاعر جلال الصويدي.

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الجاسوس

مشهد من مسلسل الجاسوس



مسلسل كوميدي من نصّ وإخراج ربيع التكالي ومن بطولة لطفي العبدلي ودارين حداد ولطيفة القفصي ورياض النهدي ومحمد السياري وجمال العروي.ويعرض العمل في النصف الأوّل من شهر رمضان على تلفزيون" التاسعة "في 15 حلقة.

ويمزج المسلسل الكوميدي "الجاسوس" بين المشاهد الحياتيّة اليوميّة لحيّ تونسي قديم ومشاهد الحركة المستوحاة من السلسلة العالمية "جيمس بوند" في أجواء كوميديّة وساخرة.

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عيشة فلّ

فريق عمل مسلسل عيشة فل



"عيشة فل" هو عنوان المسلسل الكوميدي الذي كتبه أسامة عبد القادر ويخرجه الثنائي محمد علي سعيدان وعبد العزيز الحفظاوي ويشارك في بطولته كلّ من لطيفة القفصي وجمال مداني وتوفيق البحري وخالد بوزيد ومراد بن نافلة وسفيان الداهش وسماح السنكري التي تجسّد دور "وحيدة"، أستاذة لغة عربيّة متزوجة وأمّ لطفلين، وتدور أحداث السلسلة حول واقع العائلة التونسيّة والعقليّة السائدة اليوم بطريقة كوميديّة، وسيتمّ عرضها خلال النصف الأول من شهر رمضان على القناة الوطنية الأولى.

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1616

فيصل الحضيري وأحمد الاندلسي في كواليس مسلسل 1616



أمّا تلفزيون "نسمة" فقد اختار مسلسل "1616" لبثّه خلال شهر رمضان وذلك في الفترة التي تلي الافطار مباشرة.

والمسلسل من سيناريو مالك بلحاج وإخراج حمدي الجويني، ويقوم ببطولة هذا العمل كل من أحمد الأندلسي ومحمد علي التونسي ومهذب الرميلي وفوزي بن قمرة والشاب بشير ورانيا التومي ومحمد الداهش وملكة جمال تونس السابقة صابرين خليفة منصور،و تدور أحداث المسلسل حول أحد عصابات الحروب بشكل كوميدي ساخر.

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