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الأمير هاري يطلب حراسة شخصية لحمايته

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محمد الفلاح - الثلاثاء 20 أبريل 2021

الأمير هارى

إستعان ​الأمير هارى​ بحراس شخصيين لمرافقته خلال فترة إقامته في المملكة المتحدة، لحضور مراسم جنازة جده الأمير فيليب​، حسب صحيفة Telegraph.

ووصل الأمير على متن الطائرة الى هيثرو، حيث لاقاه ضباط الحماية الشخصية.

وعلق مصدر من الشرطة أن أي شخصية مرموقة مثل الأمير هاري هي معرضة للخطر والتهديد، ومن الطبيعي أن تتأمن الحماية لها، وسيرافقه ضباطاً لحمايته طيلة فترة إقامته في المملكة المتحدة.

يُذكر أن الأمير هاري غادر القصر الملكي مع عائلته ليعيش في كاليفورنيا، وعاد خصيصاً الى المملكة المتحدة للمشاركة في جنازة جده.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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