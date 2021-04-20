شكرا لقرائتكم خبر عن "عشرين عشرين" حديث المتابعين.. ومشهد الحريق حبس الأنفاس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والممثل السوري قصي خولى

يستمر مسلسل ​عشرين عشرين بحصد نجاحات كبيرة، وتصدر مشهد إندلاع الحريق في الساعات القليلة الماضية الترند عبر موقع التواصل الإجتماعي، كما أشاد العديد من المتابعين ببراعة بطلي المسلس، الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ والممثل السوري ​قصي خولى​، ليصبح حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي.



يُذكر أن المسلسل من بطولة نادين نسيب نجيم، قصي خولي، رامي عياش، كارمن لبس، فادي إبراهيم، حسين مقدم، رولا بقسماتي، جنيد زين الدين، ماريتا الحلاني، وبمشاركة رندة كعدي وفؤاد شرف الدين، من كتابة بلال شحادات ونادين جابر، إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة "صباح إخوان".