شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يتألق فى أول تتر درامى " ممثلين " بمسلسل "بين السما والأرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاز تتر"ممثلين" الذى قدمه الفنان رامى جمال في مسلسل "بين السما والأرض" على إعجاب الجمهور والذى اعتبره الكثيرون من أفضل تترات دراما رمضان هذا العام، من كلمات نور الدين محمد وألحان احمد العدل وتوزيع ومكس وماستر الهامى دهيمة وأحمد حسام، والتي تم عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع يوتيوب.

وبكلمات الأغنية البسيطة والتي تلائم أحداث مسلسل "بين السما والأرض" الذى حقق نجاحا كبيرا، ويعرض حاليا على قناة ON استطاع توصيلها لجمهوره بسهولة وشكل واضح فهو دائم التجديد فى أعماله ويحرص على الاختلاف فى أغانيه وألحانه.

هذه هى المرة الأولى الذى يغنى فيها رامى جمال تتر عمل فنى، بعد نجاحه مؤخرا في عدد كبير من الأغانى الذى قدمها في مشواره الغنائى بالإضافة إلى إلحانه التي تميز بها وتعاونه مع كبار النجوم في مصر والوطن العربى .



رامى جمال

وتقول كلمات الاغنية :حياتنا قصة متعادة نبادل فيها ادوارنا، نحارب ونتعادي ونتسابق علي ظهورنا، دلوقتي كلنا ممثلين ومتزوقين وملمعين، منعرفش هنمثل لمين واحنا حياتنا تمثيلية، صنعتنا تزوير المشاعر والكلام، وان كان كبير الحزن فينا نبان تمام علي كل لون متلونين ومعلمين، عايشين في دورنا بشكل مبهر وبضمير، اوقات بننسي احنا مين حصلت كتير، من مهرجان فن الحياة متكررين، دلوقتي كلنا ممثلين

مسلسل "بين السما والأرض" يعرض فى 15 حلقة، بطولة كل من: هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.



بوستر مسلسل بين السما والأرض

سبق وتم تقديم الرواية فى فيلم يحمل نفس الاسم، بطولة كل من: هند رستم وعبد السلام النابلسي وعبد المنعم إبراهيم ومحمود المليجي، ومن إخراج صلاح أبوسيف، وتطرق إلى شخصيات من مستويات اجتماعية وثقافية وأعمار مختلفة تتقابل لأول مرة في مصعد كهربائي بأحد المباني في القاهرة.