شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل اللى مالوش كبير.. قصة حب غزل والخديوى تبدأ بـضربة رأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "اللى مالوش كبير" بداية قصة حب بين غزل "ياسمين عبد العزيز" والخديوى "أحمد العوضى"، وكما يقول المثل "لا محبة إلا بعد عداوة"، حيث بدأت علاقة الثنائى خلال المسلسل بمشادات فى الحلقة الأولى.

وخلال الحلقات السابقة شهدت علاقة غزل والخديوى تطوراً ملحوظاً، حيث أنقذ الخديوى غزل من محاولة الخطف من العزبة على يد رجال حسن أبو خاطر "أحمد عبد الله محمود" بالاتفاق مع رفعت " خالد سرحان" بتعليمات من عابد " خالد الصاوى"، ولكن محاولتهم فشلت وأنقذها الخديوى وضرب من حاووا اختطافها كما تم تبادل الضرب بين غزل وخاطفيها وعندما رفضت الذهاب مع الخديوى ضربها ب " الروصية" فى جبهتها

وبعد عودتهما للعزبة دخلت غزل فى خناقة كبيرة مع الخديوى لضربها وقالت له "انت بتضربنى يا خديوى" ليرد عليها " خايف عليكى" لتقول له " خايف عليا ليه" ليثبتها ويقول لها:" مش جايز بحبك" لتلمع عيون غزل وتعجب بكلامة لتبتدى قصة حبهما فى المسلسل.

مسلسل اللى ملوش كبير يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.