شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مسحات لفيروس كورونا شرط حضور الأوسكار وبدون كمامات طبية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير أجنبية، عن عدم ارتداء ضيوف حفل الأوسكار لعام 2021 لكمامات طبية اثناء حضورهم للحفل يوم 25 إبريل الجاري، بالرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم خلال الفترة الحالية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن أكاديمية الفنون والمسرح، أكدت خلال اجتماع لها على تطبيق zoom، إن ارتداء الكمامات الطبية وأقنعة الوجه ليست ضرورية، حيث أن الحفل يتم التعامل معه على إنه عمل تليفزيوني أو فيلم ما، فبالتالي فإن إرتداء الأقنعة أمام الكاميرات ليس بالضرورة، مؤكدين على ارتداءها في فترة الراحة وليس أمام الكاميرات.



الاوسكار

وكشفت الأكاديمية عن عدد الجمهور الذى سيحضر الحفل، وسيقتصرعدد الحاضرين على 170 شخصًا، كما سيتم تناوب أعضاء الجمهور داخل وخارج مكان الحفل، حيث أن العدد لن يكون بالكامل داخل الحفل في آن واحد، وذلك لأول مرة وفقا لموقع Variety .

وتضمن الاجتماع بعض التفاصيل الخاصة بالحفل، والتي شملت فحص إلزامي بدرجات الحرارة لجميع الحاضرين، بالإضافة إلى احضار ثلاثة اختبارات بفيروس كورونا للحاضرين خلال الأيام الثلاثة التي ستسبق الحفل.

كما تضمن الاجتماع تفاصيل القنوات الناقلة التى ستتواجد على السجادة الحمراء، والتى اقتصرت على شبكات ABC News و KABC و E ، وسيقتصر الحاضرين من الصحفيين على عدة دول فقط، منهم اليابان وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والبرازيل وإسبانيا والمكسيك وأستراليا.