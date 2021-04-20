شكرا لقرائتكم خبر عن كريس هيمسوورث بطل فيلم Furiosa الجديد استكمالا لأحداث Mad Max.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التقاريرالأجنبية، عن اختيارالنجم العالمي كريس هيمسوورث، لاستكمال أحداث فيلم Mad Max الشهير، والمشاركة في بطولة الفيلم القادم بعنوان Furiosa ، من إخراج جورج ميلر.

وحرص النجم العالمي كريس هيمسوورث، على توجيه الشكر للمخرج الكبير جورج ميلر، على اختياره لبطولة فيلمه الجديد Furiosa، الذى سيستكمل أحداث الفيلم الشهير Mad Max، الذى طرح عام 2015.، حيث نشر عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، عدة صور من المؤتمر الصحفي الذى كشف عن تفاصيل الفيلم الجديد بحضور المخرج العالمي جورج ميلر وجلاديس بريجيكليان، رئيسة وزراء نيو ساوث في استراليا، التي قامت بتوفير كل الإمكانيات من أجل استكمال عملية التصوير.

وكتب هيمسوورث فى تعليقه على الصور، "شكرا جدا جورج ميلر، ودوج ميتشيل على إتاحة الفرصة وشكرا لحكومة الولاية والحكومة الفيدرالية على دعمها وإتاحة إمكانية التصوير في نيو ساوث ويلز، وسرعان ما استقبل النجم العالمي عدد كبير من التعليقات والتهنئات ابرزها من النجم العالمي داوين جونسون، الذى كتب له قائلاً "مبروك يا اخي".



طاقم عمل الفيلم الجديد



كريس هيمسوورث وغلاديس بريجيكليان

ويعد فيلم Mad Max: Fury Road أحد أكبر الأفلام التي طرحت عام 2015، فقد حقق ما يقارب الـ 500 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، وفاز بالعديد من جوائز الأوسكار، ومن المقرر ان يستكمل المخرج جورج ميلر أحداث تلك القصة في الفيلم المقبل الذى سيقوم ببطولته هيمسوورث.