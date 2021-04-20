شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تتعرض لمحاولة اقتحام منزلها في مدينة مانهاتن الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت النجمة العالمية تايلور سويفت لمحاولة سطو، حيث ألقت الشرطة الأمريكية القبض علي رجل يدعي "هانكس جونسون"، 52 عاما، حاول اقتحام شقة المطربة الأمريكية، في مدينة مانهاتن، حيث دخل مبني تريبيكا الذي تتواجد فيه شقة سويفت دون حصوله على تصريح ووجهت له تهمة التعدي على ممتلكات الغير، وتم الإفراج عنه بناء على تعهده الخاص.

وقال أحد موظفي الأمن في المبنى للشرطة إن جونسون قرع جرس الباب وحاول دخول المبنى 5 مرات على الأقل خلال الأشهر الستة الماضية، وقال حارس الأمن إنه أبلغ جونسون شخصيا أنه غير مرحب به هنا، وفقا لشبكة فوكس نيوز الأمريكية.

وبحسب الشكوى الجنائية المرفوعة ضده، قال جونسون للشرطة عن تايلور سويفت: "إنها تعلم أنني قادم إلى هنا، نحن أصدقاء"، حيث زعم أنه تواصل مع تايلور سويفت عبر الرسائل المباشرة على "إنستجرام"، وأنها تجاوبت معه.

وكان قد صدرأمر تقييدي ضد هانكس جونسون يمنعه من الاتصال بعارضتي الأزياء الأمريكيتين من أصول فلسطينية، بيلا وجيجي حديد، وهما صديقتان لتايلور سويفت.

وسبق أن عانت تايلور سويفت من متربصين مهووسين بها، وكان آخرهم رجل اقتحم شقتها في مدينة نيويورك عام 2018، وحصل على قيلولة بالداخل.

ووصلت نسخة تايلور سويفت المُعاد تسجيلها من البوم Fearless إلى المركز الأول على مخطط Billboard 200، حيث ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن النسخة التي تم إصدارها حديثًا من ألبومها لعام 2008 ، وصلت إلى قمة القائمة عند إصدارها ، جاءت على رأس أي جهود استوديو أخرى.