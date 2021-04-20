شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حب أحمد مكى وأسماء أبو اليزيد VS العوضى وياسمين عبد العزيز.. مين يكسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسلى "الاختيار 2" و"اللى مالوش كبير" إعلان بطلى العملين حبهما لأول مرة لحبيبتهما على طريقتهما الخاصة فى مشهدان خطفوا كل إعجاب السوشيال الميديا، وخصوصاً الفتيات وانقسموا فريقان الفريق الأول مع يوسف الرفاعى "أحمد مكى" فى "الاختيار 2" وطريقته وهو يصرح بحبه لأول مرة لحبيبته عاليا "أسماء أبو اليزيد"، أما الفريق الثانى كان مع الخديوى "أحمد العوضى" وهو يعلن حبه لغزل "ياسمين عبد العزيز" فى "اللى مالوش كبير".



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وكشفت الحلقة السابعة عن تحرك أحمد مكى أخيراً واتخاذ خطوة مع حبيبته أسماء أبو اليزيد بعدما علم خطبتها، ليذهب مسرعاً إلى منزلها، ويؤكد لها أنها لن تكون لأى شخص غيره وأنه لن يتزوج أي فتاة أخرى سواها، وتظهر معالم الفرحة عليها، بهذا الكلام لأنه يقوله للمرة الأولى، وينتظر مكي تحت العمارة وفجأة ينزل العريس مع والده ووالدته غاضبين وتنزل عاليا وتطمئن يوسف وأنها تنتظره يتقدم لخطبتها رسمياً من والدتها ويقول لها "بحبك" للمرة الأولى.

اسماء ابو اليزيد واحمد مكى فى الحلقة 7 أما فى "اللى مالوش كبير"، أنقذ الخديوى غزل من محاولة الخطف من العزبة على يد رجاله حسن أبو خاطر "أحمد عبد الله محمود" بالاتفاق مع رفعت " خالد سرحان" بتعليمات من عابد "خالد الصاوى"، ولكن محاولتهم فشلت وانقذها الخديوى وضرب الرجاله علقة موت كما ضربتهم غزل لأن واحد من خاطفيها ضربها ورفضت الذهاب مع الخديوى ليضربها بالرأس.

وبعد عودتهما للعزبة دخلت غزل فى خناقة كبيرة مع الخديوى لضربها وقالت له " انت بتضربنى يا خديوى" ليرد عليها " خايف عليكى"لتقول له خايف عليا ليه" ويقول لها:"مش جايز بحبك" لتلمع عين غزل وإعجبت بكلامة لتبتدى قصة حبهما فى المسلسل.