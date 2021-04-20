شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة محمد على تشدو بأغانى رمضان وأخرى دينية فى أول ليالى "هل هلالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح أمس المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي البرنامج الفني "هل هلالك" وكانت أولي حفلاته مع الفنانة فاطمة محمد علي وأوبريت الليلة الكبيرة وشهد الافتتاح إقبال جماهيري واعلامي على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، بحضور الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، يرافقه 14 راهبا .

كما شهد الافتتاح الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، والفنان شادى سرور مديرعام مركز الهناجر للفنون، والفنانة آمال رمزى، والفنانة سميحة عبد الهادى، وناهد الدفرواى رئيس جمعية المتحابين فى الله، وكوكبة كبيرة من رجال الصحافة والإعلام .



هل هلالك

الفنانة فاطمة محمد على شدت مع الفنانين من أعضاء فرقتها الموسيقية، باقة من أشهر الأغاني الدينية والوطنية، منها: "والله بعودة يارمضان، أم النبى، محمد يارسول الله التي غنتها حبيبة فرح، بحبك يا مصر، ألفين صلاة على النبى، القلب يعشق كل جميل" .

كما استهل البرنامج فعالياته بمشاركة يومية من البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، بعرض رائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا .



هل هلالك يفتتح فعالياته

وقدم ركن الطفل ورشة للأشغال الفنية تحت إشراف الفنانة سها كحيل، حيث شارك فيها أكثر من 25 طفلا من رواد هل هلالك، استمتعوا بتلوين شخصيات مجسمة ومجموعة أخرى من المجسمات لمظاهر شهر رمضان الكريم، لتساعد الطفل على التدريب على التلوين واختيار الألوان المناسبة لكل شخصية .

ومن المقرر أن تشارك فرق البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، اليوم الثلاثاء، فى فعاليات اليوم الثانى لبرنامج هل هلالك، بباقة من أشهر الاستعراضات الفنية للفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة المخرج هانى النابلسى، إلى جانب مجموعة متنوعة ومتميزة من فقرات السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه، وتستمر فعاليات برنامج "هل هلالك" حتى يوم21 رمضان الموافق الثالث من شهر مايو المقبل، وتبدأ جميع فعاليات البرنامج فى الثامنة والنصف من مساء كل ليلة .