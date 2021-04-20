شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مدكور: "القاهرة كابول" تنويرى وشكرا لأبطال وصناع المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الإعلامى شريف مدكور، عن رأيه فى مسلسل "القاهرة كابول"، من بطولة النجوم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوى، والذى توضح أحداثه، عمل رجال الجماعة الإرهابية الذين يتاجرون دائما بالدين، ويكرهون كل من يدعو للحب والسلام.



اشادة شريف مدكور عن مسلسل القاهرة كابول

وقال شريف مدكور فى تدوينه عبر حسابه الشخصى على موقع "انستجرام"، إن "مسلسل القاهرة كابول، تنويرى دينيا وسياسيا واجتماعيا"، مضيفًا "شكرًا لكل واحد اشتغل وأبدع في هذا العمل".

ولم تكن تلك الإشادة هى الأولى بالمسلسل، حيث سبق ووصف المخرج عمرو عرفة، مشهد حوار الأصدقاء الأربعة خالد الصاوى وطارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وأحمد رزق، بالعبقرى، والذى جاء فى الحلقة الثانية بمسلسل القاهرة كابول، حيث تحول إلى جلسة ساخنة اعتمدت على مشاهد الفلاش باك لتسليط الضوء على فترات مهمة فى حياتهم.

وكتب عمرو عرفة، عبر حسابه بموقع تويتر:"أصعب مشهد على أى مخرج أنه يخرج مشهد حواره طويل أوى كدة و بيدور بين 4 أشخاص قاعدين بين 4 حيطان .. لازم تحس بالملل لكن مع كاتب عبقرى وممثلين عتاوله ومخرج مرهف الحس يطلع مشهد عبقرى القاهرة كابول عمل ممتع".

أيضا أشاد السيناريست مدحت العدل بمسلسل "القاهرة – كابول" الذى يعرض حاليًا ضمن موسم دراما رمضان الحالى، مشيرًا إلى أن المسلسل أثلج صدورنا وأعطانا الأمل بأن الجودة والإتقان والموهبة الحقيقية هم الرهان الذى يكسب دائما.

وكتب العدل، عبر حسابه على إنستجرام: "القاهرة - كابول.. للرائع عبد الرحيم كمال والمخرج الجميل حسام على والممثلين المبدعين أثلج صدورنا وأعطانا الأمل أن الجودة والإتقان والموهبة الحقيقية هم الرهان الذى يكسب دائمًا.. شكرًا لصناع العمل الرائع".

يذكر أن مسلسل "القاهرة كابول" بطولة: فتحي عبدالوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج حسام على، ويعرض مسلسل "القاهرة كابول" على الحياة الساعة 7:45 مساء، والإعادة 12:45 و8:45 صباحا.