شكرا لقرائتكم خبر عن مارك والبيرج يكرم والدته الراحلة بلقطات عائلية تضم زوجته وأبنائه.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد يوم واحد فقط من فقدان والدته الحبيبة ألما، قام مارك والبيرج بتكريمها مرة أخرى على وسائل التواصل الاجتماعى، حيث شارك الممثل البالغ من العمر 49 عامًا عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام، صباح اليوم، صورة له مع والدته الراحلة ألما والبيرج.



مارك والبيرج واسرته

وظهر والبيرج جالسًا على أريكة بجوار والدته، محاطًا بأبنائه، إيلا، البالغة من العمر 17 عامًا، ومايكل، البالغ من العمر 15 عامًا، وبريندان، البالغ من العمر 12 عامًا، وجريس، البالغ من العمر 11 عامًا، وعلق "والبيرج" على الصورة التي نشرها عبر حسابه على انستجرام، إلى جانب رمز تعبيري واحد على شكل قلب أحمر، تعبيرًا عن افتقاده وأبنائه لها، حيث كتب "نفتقدك يا ​​جدتى"، وذلك فى إشارة لفقدان أبنائه لجدتهم.



مارك والبيرج ووالدته وباقى اسرته

وجاء هذا بعدما شارك مارك والبيرج، أمس صورة لوالدته ألما، بعد وفاتها، قائلاً فى تعليقه عليها: "ملاكى، ارقدى في سلام"، ووفقا لصحيفة "ديلى ميل "البريطانية، كان شقيق الممثل المغني دوني والبيرج، قد صرح سابقًا، أن "ألما" كانت تعاني من الخرف، كما شارك دوني أيضًا تكريمًا لألما، بما في ذلك مونتاج فيديو مع لقطات لهم معًا على مر السنين.



السيدة الما

بدأ دوني تكريمه لوالدته، بقوله: "أنا محظوظة جدًا لأنني جئت إلى هذا العالم من قبلك، وتربيت على يدك، وتعلمت من قبلك، ووضعت على طريق حياتي من قبل هذه المرأة المذهلة"، وأضاف: "فرحة أمي ألما بالحياة والحب والناس - جنبًا إلى جنب مع الفخر ببداياتها المتواضعة ورفضها أن تنسى من أين أتت - شكّلتني بلا شك لأكون الرجل الذي أنا عليه الآن".

وتابع:" لقد قلت مرارًا، إذا كنت تحب أي شيء عنى، فقد حصلت عليه من ألما"، وأضاف دوني أقول ذلك، لأنه صحيح، ووصفها بأنها "أكثر البشر المحبة الذين عرفهم على الإطلاق" ، مضيفًا أنه لم يسمعها أبدًا تقول أو تفعل أي شيء غير محترم لأي شخص.

كما شاركت زوجة دوني، جيني مكارثي، صورة رائعة مع ألما مع رسالة صادقة، وعلقت عليها: "إلى ألما اللطيفة، لم أستطع أن أطلب حماه أفضل، لطيفة دائمًا، تجعلني دائمًا أشعر بالحب وستظل دائمًا مصدر إلهام للكثيرين، أحبك كثيرًا ألما"، ويذكر أن ألما ودونالد، كانا قد رزقا معًا بـ9 أطفال، هم، آرثر، وبول ، وجيم ، وروبرت ، ودوني ، ومارك ، وميشيل ، وتريسي ، وديبي.