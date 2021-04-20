شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد شوارزنيجر ينافس مايك تايسون فى مباراتى شطرنج وجولف.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التقارير الأجنبية، استقبال النجم العالمي أرنولد شوارزنيجر، لبطل الملاكمة العالمي مايك تايسون، في منزله لاستعادة ذكرياتهما سوياً ومشاركة بعض الكواليس عن حياتهما السابقة في عالم الملاكمة وكمال الأجسام، كونهما أحد أباطرة تلك الألعاب، ويتمتعان بشهرة واسعة.

وفى تقرير نشرته صحيفة the sun، فإن النجم العالمي شوارزنيجر، صاحب الـ 73عاماً، استقبل تايسون صاحب الـ 54 في منزله، في لوس أنجلوس، للعب مباراة شطرنج سوياً، وأخري للجولف، وهو ما ظهر في الصور التي وثقها التقرير.



ارنولد شوارزينجير وتايسون

وظهر أسطورتا الملاكمة وكمال الاجسام، وهما يقضيان وقتاً رائعاً سوياً في التفكير لمباراة الشطرنج، وسرعان ما انضم إليهم هنري سيجودو، نجم UFC السابق، الذى سارع ونشر الصور عبر حسابه الشخصي وهو يحمل فيها سيف كونان الذي يبلغ طوله 27 بوصة، وكتب فى تعليقه عليها، "إنه لشرف كبير أن تتم دعوتك الى منزل الرجل الذي يعد تجسيد للحلم الأمريكي".

وسرعان ما شارك أسطورة هوليوود شوارزنيجر، صورته مع تايسون عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وظهرا من خلالها وهما يلعبان الشطرنج، وصورة أخري مع النجم العالمي تومي تشونج، ظهرا فيها داخل إحدي صالات الالعاب الرياضية فى فترة تألق شوارزنيجر.