شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة كابول 7..طارق لطفي يعترف بقتل صديقه وتنتهى الحلقة بمقتل ابنه منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوالي أحداث مسلسل "القاهرة كابول" لتشهد تصاعدا في الاحداث، وتكشف كل حلقة تطورات كل شخصية وقد بدأت أحداث الحلقة السابعة برسالة صوتية من منال "حنان مطاوع"، لحبيبها القديم وابن عمتها، الشيخ رمزي "طارق لطفى"، لتعاتبه منال فى رسالتها، وتطلب منه الرجوع عن طريق الإرهاب، وتحذره من عواقب أعماله وتنهى الحلقة بمقتل ابنه الصغير منصور.

فتحي عبد الوهاب (الإعلامي طارق كساب) يجري لقاءً حصريا مع الشيخ رمزى زعيم التنظيم الإرهابى، والذى يكشف فى تسجيله المرئى عن إعلان مسؤولية تنظيمه عن مقتل عدد من الأمريكان ومسؤوليته عن قتل المخرج خالد (أحمد رزق)، ويتوعد باستهداف الكنائس ونشر الرعب والإرهاب، كما يحاول العميد خالد، الذي يجسده الفنان (خالد الصاوي) التحقيق مع أحد المنضمين لجماعات وتنظيم الإرهاب.



طارق لطفي في القاهرة كابول

يرصد "القاهرة كابول" المؤامرات التى تعرضت لها المنطقة ومصر على مدى أكثر من ثلاثة عقود، تأليف عبد الرحيم كمال وإحراج حسام على، بطولة طارق لطفى، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع، وموعد عرض مسلسل القاهرة كابول يعرض علي Cbc، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً ، ويعاد الساعة الرابعة فجرًا، على أن تكون الإعادة الثالثة الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي.