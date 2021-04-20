شكرا لقرائتكم خبر عن هيلين ماكرورى "الحاضر الغائب" فى كواليس تصوير Peaky Blinders.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالرغم من وفاتها منذ عدة أيام بعد صراع مع مرض السرطان، إلا أن القائمين على مسلسل Peaky Blinders، أصروا على تواجد النجمة العالمية هيلين ماكروري في كواليس تصوير الموسم السادس والأخير من المسلسل الذى يتم تصويره حالياً، وهو ما ظهر في الصورة التي نشرها الحساب الرسمي لسلسلة دراما العصابات.

وصمم القائمين على المسلسل الدرامى الشهير، كلاكيت لتصوير المشاهد، يحمل صورة شخصية النجمة الراحلة هيلين ماكروري، صاحبة شخصية بولى جراى، فى أحداث المسلسل، ليعلنوا توديعها بشكل رائع من وسط كواليس المسلسل، وصاحب الصورة التي نشرها المخرج أنتوني بيرن عبر حسابه على إنستجرام، رسالة وداع، قال فيها "كان اليوم جميلاً وغريباً وحزيناً وسريالياً، وجدنا أنفسنا في بيئة جميلة، كانت الشمس تغرب علينا وشعرت بخير، لقد كان أمراً لا يصدق ولكنه ليس مفاجئاً قراءة الكثير من الإشادة والتقارير التي كتبت خصيصاً لـ هيلين خلال الأيام الماضية".

يأتي هذا بعدما انضم النجم العالمي كيليان مورفي، صاحب شخصية تومي شيلبي، للممثلين العالميين الذين ودعوا ماكروري بعد معركتها البطولية مع السرطان ورحيلها عن عمر يناهز الـ 52 عاماً، ورحلت ماكرورى، يوم الجمعة الماضية، بعد أن أعلن زوجها الممثل العالمي داميان لويس، عن رحيلها في تدوينه أعلن من خلالها خسارتها معركتها أمام مرض السرطان ورحيلها.



تكريم هيلين ماكروري

التقت ماكرورى بزوجها داميان في عام 2003 داخل كواليس تصويرها مسرحية Five Gold Rings، وسرعان ما اعلنا ارتباطهما وزواجهما بعد فترة قصيرة، وانجبنا مانون صاحبة الـ 14عاماً، وجالفير صاحب الـ 13 عاماً.