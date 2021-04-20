رانيا يوسف تُشعل إنستجرام "بالعباءة" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت "رانيا"، في الصور بإطلالة جديدة مرتدية "العباءة"، واكتفت بتعليق "رمضان".

وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "يجنن عليكي خليكي ألبس كدا ساتر وأحلى وأرقى بكتير"، "الجمال عدى الكلام"، "الستر حلو، ما شاء الله" وغيرها.

وتشارك رانيا يوسف في مسلسل "ملوك الجدعنة" والذي يقوم ببطولته النجوم عمرو سعد ومصطفى شعبان وعمرو عبد الجليل وياسمين رئيس وغيرهم.