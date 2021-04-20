ليلى عز العرب: "أنا بحب محمد رمضان أوي.. لكن زعلانة منه" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قالت الفنانة ليلى عز العرب، إنها تحب الفنان محمد رمضان للغاية، ولكنها "زعلانة منه" بسبب إطلاقه على نفسه "نمبر وان".

أضافت "ليلى"، خلال الحلقة السابعة من برنامج "لحظات جريئة" عبر قناة "القاهرة والناس": "مفيش حاجة اسمها نمبر وان، مع احترامي للي بيقول على نفسه إنه نمبر وان".

تابعت: "أنا بحب محمد رمضان أوي، لكن زعلانة منه، محمد ممثل كويس أوي، وعنده إمكانيات كبيرة، بس معرفش مين اللي بيخليه يعمل الحاجات دي".

ويشارك محمد رمضان في الموسم الدرامي الرمضاني 2021 من خلال مسلسل "موسى" مع النجوم سمية الخشاب، رياض الخولي، منذر ريحانة، تارا عماد، هبة مجدي سيد رجب وعارفة عبد الرسول وغيرهم.