"ادعولي".. إصابة منال سلامة بفيروس كورونا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلنت الفنانة منال سلامة، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وطلبت من الجمهور الدعاء لها.

ونشرت "منال" صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "ادعولي إيجابي كورونا".

يذكر أن آخر أعمال منال سلامة مسلسل "عائلة الحاج نعمان 2" عام 2018، مع النجوم: تيم حسن، صلاح عبدالله، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، هبة مجدي ومحسن منصور وغيرهم، ﺗﺄﻟﻴﻒ مجدي صابر وإخراج أحمد شفيق.

وتقدم منال سلامة في الفترة الأخيرة الماضية برنامج "حلو الكلام مع منال" عبر قناة "صدى البلد".