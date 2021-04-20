فن ومشاهير

“إدعوا لي إيجابي”.. الفنانة منال سلامة تعلن إصابتها بكورونا

0 نشر
محرر مـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أبريل 2021 01:22 مساءً - منذ ساعتين

منال سلامة

أعلنت الفنانة المصرية منال سلامة، ليل الاثنين/ الثلاثاء، إصابتها بفيروس ، مشيرة إلى أنها في العزل المنزلي، وتتلقى بروتوكول العلاج الذي أقرته وزارة الصحة.

ونشرت منال، عبر حسابها على “إنستغرام”، الخبر، فكتبت: “إدعوا لي إيجابي كورونا”. وبمجرد إعلانها الخبر انهالت الدعوات لها بالشفاء العاجل والتعافي.

ومنال مبتعدة عن التمثيل منذ فترة، وتقدم حالياً برنامج “حلو الكلام مع منال” عبر فضائية “صدى البلد”.

ومنال سلامة زوجة المخرج عادل أديب، وشقيقة الفنان شريف سلامة، وتبلغ من العمر 51 عاماً.

وكانت آخر مشاركات منال الفنية، العام الماضي، من خلال الجزء الثاني من مسلسل “عائلة الحاج نعمان”، بطولة تيم حسن، صلاح عبدالله، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، هبة مجدي، ومن إخراج أحمد شفيق.

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا