شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أبو اليزيد وأحمد مكى قصة حب استثنائية فى مسلسل "الاختيار 2".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مشهد اعتراف أحمد مكى بحبه لـ أسماء أبو اليزيد فى الحلقة السابعة من مسلسل "الاختيار 2"، صفحات السوشيال ميديا، لاسيما وأن الجمهور تفاعل مع علاقة الثنائى منذ بداية الأحداث، حيث كان يوسف يخفى مشاعره دائماً أمام عاليا رغم حبه الشديد لها، وكانت دائماً تحاول استفزازه بأن هناك أكثر من عريس يريد التقدم لها حتى يتحرك ويخطبها بشكل رسمى ولكن يوسف لم يكن يعرف التصرف برومانسية فى مواقفه معها.



اسماء ابو اليزيد واحمد مكى فى مسلسل الحلقة 7

وكشفت الحلقة السابعة عن تحرك أحمد مكى أخيراً واتخاذ خطوة مع حبيبته أسماء أبو اليزيد بعدما علم خطبتها، ليذهب مسرعاً إلى منزلها، ويؤكد لها أنها لن تكون لأى شخص غيره وأنه لن يتزوج أي فتاة أخرى سواها، وتظهر معالم الفرحة عليها، بهذا الكلام لأنه يقوله للمرة الأولى، وينتظر مكي تحت العمارة وفجأة ينزل العريس مع والده ووالدته غاضبين وتنزل عاليا وتطمئن يوسف وأنها تنتظره يتقدم لخطبتها رسمياً من والدتها ويقول لها "بحبك" للمرة الأولى.



اسماء ابو اليزيد واحمد مكى

وخلال الحلقات الماضية قام أحمد مكي بالعديد من التصرفات التى تثبت حبه الشديد لـ أسماء أبو اليزيد منها وعده لها بإعادة السيدة التى تعمل لديهم فى المنزل، من اعتصام رابعة العدوية بعد خطفها من قبل أفراد جماعة الاخوان واحتجازها فى الميدان، ليحافظ مكي على وعده ويذهب إلى الاعتصام ويعرض نفسه للخطر ويستطيع أن يخرج بصحبة هذه السيدة ويعيدها إلى المنزل.



اسماء ابو اليزيد

كما كان يحرص أحمد مكى دائماً على معرفة أخبار أسماء أبو اليزيد من إحدى صديقاتها فى الوقت التى تكون غاضبة منه وترفض الرد على تليفوناته، إلا أنه دائماً ما كانت لديه مخاوف من الارتباط والزواج بسبب طبيعة عمله والمخاطر التى يواجهها يومياً ولذلك كان متردد طوال الوقت فى اتخاذ الخطوة رغم ضغط والده على ذلك.



الفنانة اسماء ابو اليزيد

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.



أسماء ابو اليزيد وأحمد مكى فى مشهد من الحلقة 7 من الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.