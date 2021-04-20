منى زكي تدعم مسلسل الطاووس بعد تهديدات بمنع عرضه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أطلقت الفنانة منى زكي حملة لدعم صناع مسلسل “الطاووس” بعد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إحالة المسئولين عن إنتاج المسلسل ومسئولي القنوات التي تقوم بعرضه، إلى التحقيق بتهمة انتهاك الأكواد الأخلاقية وتهديد قيم الأسرة المصرية.

وشاركت منى عبر خاصية استورى في حسابها على انستقرام وكتبت هاشتاق: ادعم مسلسل الطاووس” وقام عدد كبير من جمهور منى وبعض نجوم الفن بتداول الهاشتاق ليتصدر تريند موقع تويتر اليوم كما تم اعتماده على موقع الفيس بوك ضمن منشورات غاضبة من التهديد بوقف عرض العمل رغم حصوله مسبقا على موافقة من الرقابة العامة على المصنفات الفنية في مصر.

وأطلق المخرج عمرو سلامة منشورا ساخرا من تعدد قرارات منع عرض الأعمال الفنية في مصر، رغم حصولها مسبقا على موافقة بالتصوير من الجهات المختصة، وقال عبر حسابه بموقع الفيس بوك: علشان مانرميش فلوس في الأرض، أقترح إن كل فيلم أو مسلسل يتعرض على الرقابة، ثم كل جهات الدولة وكل الوزارات، ثم الهيئات والجمعيات والنقابات والمحليات والجوامع والكنايس والنوادي وجروبات الماميز على واتساب، ويعرض للميت مليون مواطن، ياخذ موافقة من كل دول أولا، ثم ساعتها نسمح بعرضه.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس بدء التحقيق فوراً مع المسؤولين عن إنتاج مسلسل “الطاووس”، ومسؤولي القنوات التي تقوم بعرضه، بعد أن تلقى شكاوى عديدة، حول استخدام لغة لا تتفق مع الأكواد التي أصدرها المجلس، وتؤكد على ضرورة إعلاء القيم وعدم المساس بالأسر المصرية أو الحط من شأنها، أو إظهارها في صورة تسيء إليها.

وأكد المجلس في بيان رسمي حصل “سيدتي نت” على نسخة منه، أنه ينحاز إلى حرية الفن، وإطلاق طاقات الإبداع والتفرد والقيم الجمالية، ولا يضع قيوداً من أي نوع على تلك المعاني النبيلة، لكنه يعمل في نفس الوقت على تنقية الأجواء ومنع الصور التي تسئ للفن المصري الأصيل.

وأشار المجلس إلى أن احترام المشاهدين من أولويات الأعمال الفنية الهادفة، حفاظاً على الهوية وتماسك الأسر والابتعاد عن أي صورة تشوهها، أو تحض على العنف اللفظي والجسدي، وأن تتبنى الأعمال الدرامية محتوى إيجابي يحترم القيم المتعارف عليها.

وأضاف المجلس أن لجنة رصد الأعمال الدرامية تقوم أولاً بأول بمتابعة ما يتم عرضه من مسلسلات ومراقبة مدى الالتزام بالأكواد الإعلامية، وتتلقى شكاوى المواطنين وكذلك انتقادات النقاد والكتاب والمهتمين بذلك.

يذكر أن المسلسل يواجه أزمة منذ عرض الإعلان التشويقي، حيث تم تدشين حملة غاضبة تطالب بوقف عرض العمل ومحاكمة صناعه، بزعم أن الدعاية استغلت مأساة فتاة الفيرمونت ابنة الفنانة المصرية نهى العمروسي.

نهى أصدرت بيانا عاجلا عبر مستشارها القانوني طارق العوضي طالبت فيه النائب العام وكل الجهات المختصة في مصر بوقف عرض المسلسل، وعدم الربط بين أحداثه وبين ما تعرضت له ابنتها من مأساة في قضية الفيرمونت الشهيرة، والمتهم فيها عدد من أبناء رجال أعمال ومشاهير بتنظيم حفلات جنس جماعية لاغتصاب وتعذيب الفتيات.

البيان موجه الي النائب العام والمجلس الأعلي للإعلام ونقابة السينمائيين ونقابة المهن التمثيلية في مصر ويقول طارق العوضي: تابع مكتبنا ببالغ الانزعاج ما تم نشره علي العديد من الصفحات واسعة الانتشار علي مواقع السوشيال من ميديا من دعاية لمسلسل رمضاني يسمي الطاووس ..

أضاف: وقد تم استخدام صورة موكلتنا نازلي مصطفي كريم في الدعاية لهذا المسلسل كما تم استخدام اسم قضية الفيرمونت كدعاية رخيصة ومؤثمة قانونا لهذا المسلسل … خاصة وان النيابة العامة قد حذرت مرارا وتكرارا من تناول هذه القضية حيث انها ما زالت في مرحلة التحقيقات ومن شأن ذلك التاثير علي التحقيقات ومجراها .. كما ان موكلتنا نازلي مصطفي كريم ليست هي فتاة الفيرمونت المجني عليها في القضية ..

وواصل البيان: وإزاء اصرار اصحاب هذه الصفحات علي المضي في تلك الدعاية الرخيصة علي حساب اجساد النساء وانتهاك لخصوصيتهم ونشر صور خاصة دون موافقة اصحابها في مخالفة صريحة للدستور والقانون، وعليه فان مكتبنا يعلن انه سيتقدم بكافة البلاغات والاجراءات القانونية لمواجهة ذلك الامر … كما اننا نعتبر هذا البيان بلاغا رسميا الي النيابة العامة والمجلس الاعلي للاعلام ونقابة المهن السينمائية…

وتم تداول البيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاق بعنوان وقف مسلسل الطاووس، كما تم تداول البرومو الرسمي للمسلسل، الذي يتناول قضايا الاغتصاب والتحرش وسطوة النفوذ، وتساءل العديد من رواد السوشيال ميديا عن أن القضية التي يتناولها المسلسل هل هي قضية فتاة الفيرمونت؟، وهي القضية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.

وحاول رؤوف عبد العزيز مخرج مسلسل “الطاووس” التدخل حتى لا يلقى مصير مسلسل “الملك أحمس” الذي تم إيقاف تصويره بسبب حملة مشابهة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونفي المخرج صحة ما تردد عن إسقاط المسلسل على قضية شهيرة فى أحد الفنادق، موضحا أن هذا غير صحيح.

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج “حضرة المواطن” المذاع على فضائية “الحدث اليوم” أن المسلسل يتناول كافة قضايا المجتمع والتي منها التحرش والاغتصاب والعنف ضد المرأة.

وأوضح أن هذه القضايا ليست بجديده، فى الدراما المصرية وان المسلسل يناقش أيضا تغلغل للسوشيال ميديا فى المجتمع المصري.

مسلسل الطاووس بطولة كلا من جمال سليمان، سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، ونهال عنبر، وجمال عبدالناصر، وخالد عليش، وهبة عبدالغني، ورانيا محمود ياسين، ومها نصار، ودانا حمدان، وعابد عناني، ومهند حسني، ويوسف الأسدي، وفرح الزاهد، وهالة فاخر، سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رءوف عبدالعزيز.

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