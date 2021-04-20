كندة علوش تشارك في إطعام 3500 صائم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: للعام الثاني على التوالي، شاركت الفنانة السورية كنده علوش في حملة خيرية بعنوان “شارك البسمة” لإعداد وتوزيع 3500 وجبة إفطار الصائمين من الأسر الفقيرة في مصر.

كندة شاركت متابعيها عبر حسابها بموقع إنستقرام عدة صور من فعاليات الحملة الخيرية التي أقيمت وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا، وعلقت على الصور برسالة مطولة لحث متابعيها على فعل الخير في شهر رمضان.

وقالت: لا متعة تضاهي متعة فعل الخير.. يوم رائع قضيته مع شباب جمعية شارك البسمة بدأناه بتغليف وتحضير الوجبات لأكثر من ٣٥٠٠ فرد وانتقلنا بعدها لمركز التوزيع عشان نوزع الوجبات وكراتين رمضان.

وتابعت: انزلوا وشاركوا هتحسوا بسعادة وهتسعدوا الناس اللي محتاجة الابتسامة والمحبة مش بس العون المادي.. أنا هنزل تاني وتالت خلال شهر رمضان وبدعوكم تتبرعوا بتمن وجبات وتنزلو وتشاركو بنفسكم.

يذكر أن كندة علوش تعاونت العام الماضي في شهر رمضان مع مفوضية اللاجئين “unhcr_arabic“، لجمع التبرعات اللازمة لتأمين الملبس والمسكن والمأكل لضحايا الحروب والكوارث الطبيعية، معبرة عن دعمها الكامل لهم خصوصًا فى ظل الأزمة التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19”.

ونشرت كندة علوش عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستقرام مقطع فيديو لدعم جهود منظمة “مفوضية اللاجئين- unhcr_arabic“، بجانب عدد من الفنانين، قالت فيه: “عمري ما كنت أتخيل إني ما أقدر أزور أهلي أو أفطر معهم”، ومن بين المشاركين الفنان أحمد أمين، الإعلامية ريا أبي راشد، وعدد من نجوم الخليج.

وكتبت: “لم نتخيل يومًا أن نعيش هذا المشهد، فحياة ملايين الناس باتت معلقة، لكن الكثيرين قد لا يعرفون أنّ اللاجئين يعيشون ظروفًا مماثلة منذ سنين، وهم يكافحون من أجل الحصول على عيش كريم”.

وتابعت: ولأن رمضان هو شهر التكافل والعطاء، تعاونت مع مفوضية اللاجئين، لأدعوكم لأن تتركوا أثرًا جميلًا في حياتهم والتبرع لمساعدة العائلات المحتاجة #خيرك_يفرق في #رمضان.

وسبق أن كشفت كندة عن جولة لها برفقة زوجها الفنان عمرو يوسف لدعم اللاجئين في رمضان 2020، وعلقت على الفيديو قائلة: إذا كنت تبحث عن عمل الخير في رمضان فمفوضية اللاجئين توفر أكثر من طريقة لدعم الأكثر احتياجا، فانضمامك لحملة رمضان خيرك يفرق والتبرع من الرابط في البايو يساهم في إيواء وحماية من خسروا كل شيء، كذلك يوفر المياه والرعاية الصحية للتصدي لوباء كورونا.

تابعت قائلة: وحتى إن لم يكن لديك القدرة على التبرع فعلى الأقل كن صوتهم وشارك الفيديو مع أصدقائك، فكل تبرع بسيط يمكن أن يصنع فارقا كبيرا في حياتهم، خيرك يفرق في رمضان.