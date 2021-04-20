“خلقت عن جديد”.. نيكول سابا تتعافى من فيروس كورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: أعلنت النجمة اللبنانية نيكول سابا عن تعافيها من فيروس كورونا، وأعربت عن سعادتها بهذا التعافي الذي أعطاها طاقة وقوة كبيرة لتستكمل حياتها وكأنها خُلقت من جديد.

وكتبت سابا عبر تويتر: “‏لما تطلع مسحتك سلبية تحسّ كأنك خلقت عن جديد وعندك طاقة رهيبة بدّك تفجّرها وتنطلق منها أهم شي لأنك تحسّ إنك ما كنت عايش وكل شي كان واقف حوليك والوقت ما عم يخلص”. وأضافت: “الحمدلله على نعمة الشفاء والصحة ويلّي جايي أكيد أحلى.. لأنك أقوى”.

وكانت سابا قد أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، وهو ما أعلنه أيضاً زوجها النجم اللبناني يوسف الخال قبل أيام عند خروجه من المستشفى وتعافيه من كورونا.

وكان الخال قد أعلن عن مغادرته المستشفى بعد تعافيه من كوفيد ونشر عبر تويتر قائلاً: “دخلت إلى المستشفى في 10 من هذا الشهر وخرجت اليوم.. لم أكن أريد أن أقول لأحد لكنني فعلت الآن فقط لكي أذكر وأشكر من كان وراء شفائي”. من جانبها علقت شقيقته الفنانة ورد الخال على إخفائه لخبر دخوله المستشفى قائلة: “مسامحة.. مع إنو كنا حاسين إنك مش منيح وقلبنا كان عم يغلي.. الحمد لله على سلامتك، وما بقا تعيدها… لا الإصابة ولا فوتة المستشفى”.