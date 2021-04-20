اتهام يحيى الفخراني بالاقتباس من فيلم إيطالية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: جدل كبير أثير خلال الأيام الماضية بعد الحديث عن اقتباس مسلسل “نجيب زاهي زركش” للفنان يحيى الفخراني، من مسرحية Filumena Marturano الإيطالية التي تم تقديمها في فيلم إيطالي أيضا عام 1964.

الفيلم حمل عنوان “الزواج على الطريقة الإيطالية” قامت ببطولته صوفيا لورين ومارسيلو ماستروياني، ودارت قصته حول رجل التقى بسيدة خلال الحرب العالمية الثانية، أحبها وترك لها إدارة متجره خلال فترة سفره، وبعد سنوات طويلة فكر في الزواج من فتاة أخرى، فقررت هذه السيدة أن تخدعه بأنها ستموت ليتزوجها، وبعدها وقبل موتها أخبرته أن لديها 3 أبناء واحد منهم ابنه، ليبدأ رحلة بحثه عنهم.

ومسلسل “نجيب زاهي زركش” تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج شادي الفخراني، وهو من بطولة يحيى الفخراني، هالة فاخر، أنوشكا، شيرين ، كريم عفيفي، رامز أمير وإسلام إبراهيم.