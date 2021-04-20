تطورات أزمة “الطاووس”.. وهذا ما كشفه محامي “فتاة الفيرمونت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشف طارق العوضي، محامي الفتاة الضحية في قضية الفيرمونت الشهيرة عن استدعاء المجلس الأعلى للإعلام له للمثول أمام لجنة التحقيق التي تم تشكيلها لمتابعة أزمة مسلسل الطاووس، بعد البلاغ الذي تقدم به بالنيابة عن موكلته للمجلس يتهم فيه صناع المسلسل باستغلال القضية في عمل فني يحمل اسم “الطاووس”.

وقال العوضي: “وصلني استدعاء من المجلس الأعلى للإعلام لمقابلة لجنة مشكلة من المجلس للاستماع إلى أقوالي في الشكوى المقدمة حول علاقة مسلسل الطاووس بقضية الفيرمونت وما تم استغلاله كدعاية للمسلسل”.

وأضاف: “تم تبليغي بالموعد يوم الثلاثاء 20 أبريل بمقر المجلس، إلا أن الموعد تأجل لوقت آخر يتم تحديده بعد ذلك، لوجود ظرف لدى أحد أعضاء اللجنة.

يذكر أنه ثارت أزمة مسلسل “الطاووس” منذ طرح البرومو التشويقي للعمل قبل رمضان، حيث ربط العديد من الجمهور بينها وبين قضية فتاة الفيرمونت الشهيرة، الأمر الذي دعا طارق العوضي محامي الفتاة للتهديد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد صناع العمل وتقديم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ اللازم.

وكان المجلس الأعلى للإعلام قد قرر إجراء تحقيق فوري وعاجل مع صناع مسلسل “الطاووس” بسبب خروجهم عن الأكواد التي وضعها المجلس في استخدام الألفاظ داخل المسلسل.