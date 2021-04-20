كيم كارداشيان تُخطئ في معايدة شقيقتها.. “العام الماضي لم يكن محسوباً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أخطأت كيم كارداشيان (40 عاماً) في سن أختها كورتني بينما كانت تتمنى لها عيدَ ميلاد سعيداً يوم الأحد.

ونشرت نجمة تلفزيون الواقع البطاقة التي تلقتها من كيم عبر خاصية الستوري في إنستغرام، حيث قامت الأخيرة بمعايدة شقيقتها بمناسبة عيد ميلادها الـ41 على الرغم من أنها تبلغ من العمر 42 عاماً.

وكتبت كيم في البطاقة “عيد 41 سعيداً” قبل أن تشير كورتني إلى خطأ أختها، لتجيب كيم “أنا آسفة”.

وجاء على البطاقة صورة لوجه كيم الباكي “القبيح” مع عبارة “يا إلهي، أصبحتِ عجوزاً!”

وقالت كورتني في الفيديو: “تعتقد كيم أنني أبلغ من العمر 41 عاماً. أعتقد أن العام الماضي لم يكن محسوباً”.

على الرغم من حادث كيم الطريف، تلقّت كورتني في يومها المميز العديد من المعايدات من إخوتها وأصدقائها.