تايلور سويفت تنجو من متسلل جديد إلى منزلها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوقفت الشرطة الأمريكية رجلا حاول التسلل إلى شقة المغنية تايلور سويفت بنيويورك في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة مضايقات تعرضت لها.

وأعلنت شرطة نيويورك أنها أوقفت رجلا يبلغ عمره 52 عاما عرّفت عنه باسم هانكس جونسون واتهمته بالتسلل إلى ممتلكات الغير، بعدما استدعيت إلى منزل المغنية في جنوب مانهاتن بعيد الساعة 8 والنصف مساء السبت.

ولم توضح الشرطة مكان تواجد المغنية خلال الحادثة.

وسبق لتايلور سويفت (31 عاما) التي أصبحت أخيرا مع ألبومها "فولكلور" أول فنانة تنال 3 مرات جائزة "غرامي" عن فئة أفضل ألبوم خلال العام، أن واجهت مشكلات عدة من هذا النوع.

فقد أوقف رجل في الثانية والثلاثين من العمر في تموز/يوليو 2019 وبحوزته "عدة للسطو" أمام مسكن المغنية في مدينة ساحلية بولاية رود آيلاند الصغيرة في شمال شرق نيويورك.

وفي آذار/مارس 2019، أوقف رجل للمرة الثانية في أقل من عام، أمام شقتها في مانهاتن.

ورغم صدور قرار سابق بمنعه من الاقتراب من شقتها، ضُبط هذا الرجل واسمه روجر ألفارادو، بعدما حطم النافذة للدخول إلى مسكنها في غيابها.