شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "الاختيار 2" الحلقة 7.. الإخوان تقرر اغتيال الضابط محمد مبروك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة السابعة من مسلسل "الاختيار" الذى يعرض على قناة ON، عن نجاح الشيخ همام "محمد علاء"، في تجنيد الشاب إبراهبم "أحمد داش"، من أجل الثائر لوالده الخطيب الذى قتل في اعتصام رابعة بعدما رفع السلاح في وجه ضابط الشرطة، حيث اقتنع إبراهيم بفكرة انضمامه للجهاد رغم محولات والدته "غادة طلعت" إرجاعه عما يفكرفيه ولكنه يصمم لاقتناعه بأنه سيأخذ ثأروالده، لتخبره والدته بأن والده قتل لأنه رفع السلاح في وجه الشرطة وليس بدون سبب.



الاختيار 2 الحلقة 7



مسلسل الاختيار 2

يعيش الضابط محمد مبروك "اياد نصار" حالة من التركيز والقلق فى منزله، ويخبر زوجته "بشرى" بعد ضغط منها عن أسباب تغير أحواله، بانه سيكون شاهداً في قضية كبيرة خاصة بالإخوان، عن خيانة أول رئيس بلد لصالح دولة ثانية وأنه يحتاج تركيز في كل كلمة ومعلومة يقولها أمام المحكمة.



مسلسل الاختيار 2 الحلقة 7



الفنانة بشرى



اياد نصار فى دور محمد مبروك

التكفيرى أبوعبيدة يجتمع بزملائه من التكفيريين منهم "اسلام جمال" ويخبرهم بوصول تكليفات جديدة من داخل السجن، ويؤكد لهم تأجيل كل الأهداف الموجودة لديهم، ويكون التركيز على ضابط في الأمن الوطني محمد مبروك ولابد من التخلص منه .

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



اسلام جمال من الحلقة 7