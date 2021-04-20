شكرا لقرائتكم خبر عن منال سلامة على إنستجرام: دعواتكم إيجابى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة منال سلامة عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، ونشرت صورة لها وعلقت عليها: "ادعولى إيجابى كورونا"، لتتلقي بعد إعلانها الكثير من الدعوات من متابعيها عبر حسابها، كما تطرقت بعض التعليقات للسؤال عن حالة زوجها المخرج عادل أديب وأبنائها.



منال سلامة

تنوعت أعمال منال سلامة ما بين التليفزيون والمسرح، وكانت بدايتها الفنية في عام 1985 خلال مسرحية حملت اسم "الزير سالم"، لكن بدايتها كمحترفة جاءت من خلال مسلسل ضمير أبلة حكمت عام 1991، واستمرت عبر مشاركتها بالعديد من الأدوار خلال المسلسلات التلفزيونية، واستطاعت تقديم بعض الأدوار المهمة في أعمالها السينمائية والتلفزيونية مثل مسلسل لن أعيش في جلباب أبي عام 1995 مع الفنان الراحل نور الشريف، في عام 2010 عينت كمسئولة إدارة تسويق "البيت الفني للمسرح المصري".

من ناحية أخرى، كانت الفنانة منال سلامة، قد كشفت عن أسرار عديدة أثناء لقاءها الأخير، حينما حلت ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة"، وتحدثت عن كواليس العمل فى مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى"، حيث قالت الفنانة منال سلامة، أنا فى الأول كنت مترشحة لدور "بهيرة" بدل وفاء صادق فى مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" ومضيته كمان، وجالى فى نفس الوقت مسلسل كنت شايفة وقتها أنه أهم عشان فى سفر كتير وكده، فاعتذرت على مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى".