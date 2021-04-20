طليقة جوني ديب مجددًا في “أكوامان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كتبت طليقة جوني ديب، أمبير هيرد (34 عاماً)، تغريدة عبر حسابها في تويتر تعلن فيها مشاركتها في الجزء الثاني من فيلم “أكوامان”، حيث ستعيد تأدية دورها من الجزء الأوّل.

وتخوض الممثلة معركة طاحنة منذ عدّة أعوام مع زوجها السابق جوني ديب، حيث أنكر كل منهما مزاعم بعضهما البعض حول العنف الأسري، كلّفت الممثل الملايين، وكان لها وقع سلبي على حياته المهنية حيث خسر دوره في فيلم”Fantastic Beasts”، ومن المحتمل أن يخسر المزيد من الأدوار وفرص العمل في المستقبل بسبب الضرر الذي لحق بسمعته. وقد نفت الأخيرة سابقاً إشاعات مفادها أنها طُردت من سلسلة أفلام “أكوامان” وزعمت أن هناك “حملات مدفوعة” لمحاولة طردها.

وتضمنت تغريدة هيرد صورة لها وهي تقرأ رواية أثناء فترة استراحة قصيرة من تصوير الجزء الأوّل من الفيلم، معلّقةً: “قبل أن ينتزع أكوامان الصفحات الأخيرة من الكتاب”، مضيفةً: “شغف جديد للجزء الثاني من أكوامان”.

وكشفت الأخيرة خلال البرنامج الصباحي “Good Morning America” أثناء الترويج للجزء الأول في عام 2018، أنّ جايسون مومووا، الذي يؤدي دور البطولة في الفيلم، “تبنّى هذه الطريقة في تمزيق الصفحات الأخيرة من كتابي حتى أهتم به. وكان يدفعني ذلك إلى الجنون لأنه كان يمزّق الصفحات الأخيرة المتبقّية من الكتاب”.

وأكدت هيرد في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أنها ستشارك في الجزء الثاني قائلةً: “الإشاعات والحملات المدفوعة في مواقع التواصل الاجتماعي لا تملي قرارات توظيف الممثلين لأنه في الواقع لا أساس لها”.