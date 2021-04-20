الوليد الحلاني: لا أخاف الفشل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: يعيش الوليد الحلاني حالة من النشاط الفني، فبعد أن طرح عدة أغنيات كان آخرها أغنية “كوكتيل جمال” تفرغ الوليد لتصوير أول ديو يجمعه بوالده الفنان عاصي الحلاني والذي يحمل عنوان “حبيبي”.

وعن هذه التجربة قال الوليد في تصريحات صحفية: “سحبت والدي في هذا العمل إلى اللون العصري للأغنية والكليب، والدي متجدد وهذه الأغنية كانت له قبل أن نحولها إلى كليب، ولكننا حرصنا خلال التسجيل والتصوير أن نكون على طبيعتنا ونتعامل بنفس التلقائية التي تميز علاقتنا في الحياة”.

وحول تقديمه لأغنية “ملعون تبوك يا كوفيد حاوجنا للبي سي ار” وإمكانية تقديمه أغنية مهرجانات، أكد الوليد أننا أصبحنا في زمن لا يوجد فيه شيئاً غريباً، وأنه قد يغني أي لون قائلاً: “أنا لا أخاف من الفشل وعندما أفشل سأبحث عن عمل آخر لأنجح”.

وأعلن الوليد أنه سجل الكثير من الأعمال في الفترة الأخيرة، ولكنه اختار طرح “كوكتيل جمال” باللهجة المصرية، بعد تكريمه في القاهرة بلقب أفضل فنان شاب للعام، ولكنه قال عن العمل ذاته إنه لا يستعجل نجاحه، وإنه ينتظر الصيف وعودة الحياة إلى طبيعتها لتأخذ هذه الأغنية حقها.