منى السابر تنجو من السجن موقتاً في قضية حلا الترك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: على بعد ساعات قليلة من سجنها، أعلنت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، أنّ المحكمة أعطتها مهلة جديدة لسداد المبلغ المدينة فيه لابنتها، لتجنّب تنفيذ الحكم الصادر بحبسها مدّة سنة.

وقالت السابر في مقطع مصوّر جمعها بمحاميتها ربى الخالد على شبكات التواصل الاجتماعي: “تمت الموافقة على طلب الدفاع باستبدال عقوبة سنة سجن نافذة دفع المبلغ المطلوب وهو 20 ألفاً و300 دينار (53 ألف دولار أميركي) لحلا الترك خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ اليوم، اللهم لك الحمد ولك الشكر يارب”.

وشكّرت السابر محاميتها ومتابعيها، مطالبةً بدعم الجميع لها، ومؤكدةً أنها ستعود بشكل أقوى من السابق بعد محنتها.

وأكّدت أنّ السلطات المختصة في البلاد وافقت على إعطاء الإذن الأمني بجمع الأموال المدينة بها لابنتها.

وتحدّثت عن شهادة ابنتها المغنية الشابة بقولها: “ما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم”.

وكانت محكمة الاستئناف في البحرين قد قضت بالسجن مدة سنة مع النفاذ بحق منى السابر، في القضية التي رفعتها ضدها ابنتها بسبب خلاف مالي، فيما أكّدت الأم أنّها استخدمت الأموال في الصرف على عائلتها، وابنتها حلا الترك التي جاءت الى منزلها من دون أي ملابس، على حد تعبيرها.

وأشارت إلى أنّها اضطرت إلى العمل في مجال الإعلانات، بسبب عدم حصولها على مستحقاتها من النفقة من طليقها.

ويُذكر أنّ المغنية الشابة (19 عاماً) أكّدت في تصريحات سابقة لبرنامج “إم بي سي ترندنغ” أنّها “حريصة على عدم الحديث عن الأمور العائلية على العلن”، الأمر الذي فعلته أكثر من مرّة سابقاً.

وشدّدت على أنّها لم تبلغ سن الحادية والعشرين “التي تمكّنها من مقاضاة أي أحد”، علماً أنّ ولي أمرها يمكنه ذلك، وهي الآن في حضانة والدها المنتج محمد الترك. وقالت إنّها تحب والدتها وإن العلاقة بينهما مستمرّة.