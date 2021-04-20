شيرين عبد الوهاب تعلن عن مفاجأة قريبة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: شغلت النحمة المصرية شيرين عبد الوهاب متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن أعلنت عن مفاجأة قريبة تحضرها لهم.

ونشرت شيرين عبد الصفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام” مقطع من فيديو أغنيتها الجديدة “وشي الحقيقي”، شارة مسلسل “لحم غزال” وعلّقت عليه قائلةً: “وشي الحقيقي من لحم غزال، اسمعوها كاملة و رأيكم يهمني بجد.. و على فكرة في مفاجأة تانية قريب”.

ولم تكشف شيرين عن أي تفاصيل إضافية حول المفاجأة، فزادت حماس متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي اذ ينتظر جمهورها خلال المرحلة القادمة إصدارها لأغنية منفردة تمهيداً لألبومها القادم الذي لم تحدد تاريخ صدوره.

نفيد بالذكر أن شيرين عبد الوهاب أعادت مؤخرًا فتح صفحاتها الرسمية الموثقة على “فيسبوك” و“إنستغرام” مجدداً، وذلك بعد غياب استمر عاماً ونصف العام.

وتزامنت عودة شيرين عبدالوهاب مجدداً للتفاعل، مع طرحها أغنية جديدة تحت عنوان “وشي الحقيقي” على قناتها الخاصة على يوتيوب كـ”تتر” غنائي لمسلسل “لحم غزال”، الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية غادة عبد الرازق.